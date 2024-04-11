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離岸風電3-2期 6團隊送件

聯合報／ 記者陳儷方江睿智／台北報導

經濟部離岸風電區塊開發三之二期選商收件作業昨天傍晚截止，包括沃旭、ＣＩＰ、風睿、科理歐和道達爾、森崴和富崴、德能等六個開發團隊，分別來自台灣本土、歐洲、美洲等地開發業者共申請八個風場，經濟部能源署預計最快五月底或六月初完成選商作業。

能源署官員指出，截標後，將在一周內進行預審，看有無補件需要，確定後便會進入履約能力審查，最快五月底決標，得標業者須在年底前繳交至少百分之五十履約保證金後簽署行政契約。

離岸風電三之二期兩年設置量目標三ＧＷ，併入三之一期未分配的容量後，最終可分配容量約三點六ＧＷ。

團隊 履約保證

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