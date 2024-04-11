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離岸風電3-2期 六團隊投標

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部主導離岸風電區塊開發3-2期昨（10）日截標，包括沃旭、CIP、風睿、科理歐（Corio）和道達爾（Total Energies）、森崴和富崴、德能等六個開發團隊，分別來自台灣本土、歐洲、美洲等地開發業者共申請八個風場，經濟部能源署預計6月決標。

業者推估，此次參與3-2期的六家業者，預計最後申請量約達2.8GW（百萬瓩），未達能源署預訂3-2期釋出3GW。

另據了解，這次參與風場多集中在彰化及台中，顯見各家搶彰化風場。

3-1期臨陣未投標的沃旭，3-2期重回戰場，外界預期沃旭更將以拿下1GW容量為目標。

沃旭能源昨日表示，經過反覆審慎評估，提交具有技術及商業可行性的競標文件，將以推進風場完工商轉為最終目標繼續努力。但沃旭未說明投標細節。

因面臨高通膨、高利率，推升離岸風電開發成本，加上與企業洽談購售電合約（CPPA）恐未如預期順利，在諸多不確定性下，西班牙電力集團伊比德羅拉、台亞風能陸續宣布不參與3-2期選商。

昨日韋能總部在接近截標大限，最後一刻踩煞車，惟韋能強調，未來仍會評估參與3-3期競標。

能源署官員指出，3-2期截標後，能源署將在一周內預審，看有無補件需要，確定後便會進入履約能力審查，包含財務、技術能力與產業關聯審查，預計6月間決標，得標業者須在年底前繳交至少50%履約保證金後簽署行政契約。

彰化 財務

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