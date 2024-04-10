李鍾熙：新政府上台 盼儘快推動精準健康三大法案過關

賴政府上任倒數40天，新內閣名單10日起陸續公布，亞洲生技大會主席李鍾熙表示，目前尚未看到賴政府對生醫產業提出新主軸，期許新內閣能加速精準健康的法規鬆綁，衛福部日前正在研擬的三大重點相關法案，盼能在明年正式啟動。

亞洲生技大會籌辦單位台灣生物產業發展協會10日舉行會前發表會，預告今年大會將訴求的生醫產業推動趨勢，但是對於台灣今年的生技政策主軸，由於賴政府520才會正式就職，因此這段時間尚未看到新政府相關政策推動重點為何。

李鍾熙表示，衛福部健保署將自5月起將「次世代基因定序（NGS）」納入健保給付項目，雖然第一年的預算僅有幾億元，但是對台灣推動精準健康、與精準檢測已是好的開始。

他透露，衛福部幾星期前曾經召開會議，針對精準健康三大重點草擬相關草案，希望接下來立法院能加速審查通過，包括健康數據與生物資料庫相關的「衛生福利資料管理條例」及「人體生物資料庫管理條例」、實驗室開發檢測的「特定醫療技術檢查檢驗醫療醫器施行或使用管理辦法」、以及再生醫療相關的「再生醫療雙法」。期盼這三大重點相關法案能在明年陸續上路。

台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳表示，台灣生醫產業有其強項，首先是「製造」方面的實力，其次是台灣對生技產業「投資」的爆發力，這些都是民間生技業期待政府加強改善的方向。他並提醒，隨著美中貿易衝突的開打，台灣應善用這個時機與美國建立更緊密的產業夥伴關係，但是時間只有兩、三年，若不好好珍惜，機會將很快流逝。

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