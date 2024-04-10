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供應鏈重組 台灣3月對美國東協出口創高、對中續疲

中央社／ 台北10日電

外銷市場兩樣情，財政部今天表示，台灣3月對美國、東協出口值同創單月最佳，但對中國仍顯疲弱，出口127.2億美元、年減1.3%，不及過往水準，主因包含中國消費電子需求回溫力道不足，並受全球供應鏈重組、美國半導體管制影響。

財政部今天公布3月海關進出口貿易初步統計，3月出口金額418.2億美元、年增18.9%；累計前3月出口1103.3億美元、年增12.9%。

5大市場方面，財政部統計處長蔡美娜表示，台灣3月對美國、東協出口持續大放光彩，但對中國與香港外銷依然黯淡。

蔡美娜指出，台灣3月對美國出口值達91.2億美元、年增65.7%，這2項指標雙雙拿下歷年單月之冠，除受惠資通與視聽產品需求暢旺、對美出口年增1.4倍，電子零組件外銷增幅也緊追在後、達48.6%，應是因為近期美國積極透過政策鼓勵業者將先進晶片的製造、產能移回本土，帶動美國對台灣電子零組件的拉貨。

同時，台灣3月對東協出口89億美元、創歷年單月最高，年增47.1%、為近3年來最好表現，蔡美娜分析，同樣是受資通產品外銷暢旺的挹注，這主要是反映供應鏈移轉與AI商機蓬勃發展的加乘效果，也使台灣對泰國、新加坡出口大幅增加。

不過，蔡美娜提到，3月對中國出口127.2億美元、遠不及以往的高點水準，年減1.3%，其中電子零組件外銷衰退7.4%，反映中國國內消費電子方面的需求回溫力道不足，且受全球供應鏈重組、美國相關禁令的影響，使台灣對中國出口電子零組件規模持續萎縮。

此外，對歐洲方面，蔡美娜透露，3月出口34.3億美元，雖微幅年減0.2%，但資通產品外銷年增73.3%，且主要是銷往荷蘭、捷克，背後也與供應鏈移轉、AI商機有關；3月對日本出口26.6億美元、年增幅回升至8.4%，其中電子零組件、資通產品外銷齊揚。

若以第1季來看，蔡美娜指出，台灣外銷市場出現明顯消長，對中國出口占總出口比重已經降到30.8%，是過去22年來同季最低；對美國出口占總出口比重則上升到22.3%，對東協升至20.2%，分別是24年來以及歷年同季的最高水準。

外銷 美國

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