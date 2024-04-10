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亞洲生技大會7/24登場 加強投資與區域合作

中央社／ 台北10日電

亞洲生技大展將於今年7月24日至28日舉辦，首度將研討會擴大為創新科技、投資高峰及區域合作等論壇，投資論壇場次更為去年的3倍；展覽預期有超過800家指標公司參展、2100個攤位，雙創歷史新高。

亞洲生技大會由全球生技協會與台灣生物產業發展協會共同籌辦，今年大會特別加強投資與區域合作，預計吸引來自50國生技專業人士參與。

台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳今天在媒體交流會宣布，今年大會主題為「從亞洲綜觀全球生技商機」。

亞洲生技大會主席李鍾熙今天表示，亞洲生技大會越來越有規模，今年首次將研討會變成三大論壇，平行進行，並特別擴大投資論壇，邀請多家國外企業進行公司介紹，因為台灣有投資經費，也邀請國際指標型的投資者來台，有望進行雙向交流。

他說，投資論壇目前已邀請至少50家創投，包括以色列最大醫藥創投基金aMoon、美國矽谷前3大創投之一的飛馬科技風險投資公司（Pegasus Tech Ventures）都將來台參與，期望打造亞洲生技大會成為亞洲生技投資第一展會。

投資高峰論壇也將邀請英國Syncona 投資管理執行合夥人蔡正華、以色列最大醫藥創投基金aMoon合夥人羅什瓦爾布（Gur Roshwalb）、Vivo（維梧資本管理）合夥人尼爾森（Jack B. Nielsen）擔任與談人，探討國際生技投資策略。

另外，看好台灣生技新創潛力，全球新創世界杯創業競賽台灣區初賽也同期舉辦，將吸引國內外投資人目光。

今年展覽前4大專區分別是CDMO（委託開發暨製造服務）、醫藥醫材、細胞及再生醫療及精準檢測專區。

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