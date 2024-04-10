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華鎂鑫營收／第1季3.42億元 已逾去年全年度營收

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

華鎂鑫（8087）今日公布2024年3月營收為新台幣1.03億元，較去年同期大幅成長5,916％。華鎂鑫表示，3月營收大幅成長主因公司佈局綠能事業效益逐漸提升，本業工程承攬收入依進度認列所致。累計今年第一季營收為3.42億元，年增1,815％，2023年營業額為2.04億元，第一季營收已超過去年全年總額，成長動能強勁。

華鎂鑫近年推動轉型跨足綠電且布局開拓電廠建置，現已完全轉型為再生能源業者。目前營運項目以電廠開發及工程營收為主，旗下電廠資產管理包含風力發電、地面型及漁電共生太陽能等多座電廠，合計電廠資產管理規模已超過140 MW。去年公司營運因工程承攬受大選影響進度較緩，單月營收起伏較大，今年以來，受惠於台南七股漁電案場工程進度持續推進，前三月每月營收皆有上億元表現，本業表現漸入佳境。

日前台灣發生規模7.2級之0403花蓮大地震，根據台電發布訊息顯示，造成多座電廠機組跳脫及變電所停電，共影響320萬瓩電力，不過，除了少數地區外，整體供電未受影響。外界推測，主要原因之一就是綠電與儲能設備發揮作用，不但凸顯發展綠電的方向正確，隨著核電廠未來將逐一除役，綠電在台灣能源產業扮演的角色將更加吃重。

華鎂鑫以綠能產業的交易平台及資產管理公司之模式做為發展主軸，可靈活運用電站資產管理平台，彈性配置管理不同投資報酬率的新案場，除了可以取得穩定的管理費及電費收入，未來也可透過處分案場，取得開發收益；長期而言，公司持續打造新能源供應鏈整合平台，以深化營運優勢。

核電廠 營收

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