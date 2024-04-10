送件前一刻總部踩煞車！韋能宣布放棄離岸風電3-2期競標

經濟部主導離岸風電3-2期今日下午5時截標。據了解，韋能總部最後一刻踩煞車，因此韋能最後一刻未送件。換言之，繼伊比德羅拉、台亞風能之後，這是第三家開發商退出3-2期競標。但韋能強調，未來仍會評估參與3-3期競標。

韋能旗下有韋龍風場600MW、韋娜風場850MW兩風場，因與台亞及伊比德羅拉重疊，預計該區域風場都將會一併納入3-3期。

韋能相關人士表示，韋能投標書都已印好，原本今日下午都已準備好要送件，但最後一刻被告知總部決定不投3-2期。

據指出，總部認為當前大環境、商業模式，對於3-2期要如期如質完成，「過於挑戰」，亦即韋能完成3-2期專案可行性過低，加上韋龍、韋娜風場目前競爭性低，因此決定保留至3-3期再做評估。

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