還是AI帶動 3月出口418億美元優於預期、連5紅

財政部今（10）日公布3月出口為418.2億美元，月增33%，年增18.9％，但優於原預期年增9-13%預估，年對年相比連5紅，累計第一季出口1103.3億美元，歷年同季次高，相較去年同期成長12.9%，7個季度來最強增速。財政部認為，出口廣度、強度都提高，4月相比去年同期「篤定」連六紅，落在388億-399億美元，年增8-11%。

財政部表示，國際經濟成長步調仍受高利率壓抑，美中角力持續、地緣政治風險亦增添總體前景不確定性，惟隨全球製造業景氣逐漸擺脫低迷反轉向上，加以AI、高效能運算、車用電子等新興科技應用商機擴展，可望帶動國內相關產品供應鏈出貨動能，將有助於出口延續穩健成長勢。「科技產業景氣上來是沒有問題的」。

財政部說明，AI等新興科技應用需求強勁，部分產業鏈庫存回補效益陸續浮現，3月出口上升至418.2億美元的20個月來高點，較上年同月增18.9%，連續5個月正成長；進口331.4億美元，年增7.1%， 主因電子零組件、飛機等進口上升，抵銷半導體設備購置續呈緊縮影響。累計首季出口增 12.9%，進口亦增 3.0%，規模值均為歷年同期次高。

主要貨品中，3月資通與視聽產品出口值126.5億美元、年增1.65倍，占比達到30.3%，均刷新歷史紀錄，而電腦及其附屬單元擴增4.6倍；傳產貨類受惠回補庫存需求或訂單增溫，出口多有回升，其中，礦產品、化學品各年增7%、3.8%；電子零組件則因部分客戶拉貨力道不足，年減 5.5%。

第1季資通與視聽產品出口金額為歷年單季最高，年增1.2倍，其餘貨品出口續呈減勢，惟跌幅已緩。

主要市場方面，3月對美國、東協出口值持續大放光彩，創單月最佳，年增率高達65.7%、47.1%，均以資通與視聽產品為最大挹注，加上供應鏈移轉等因素，對日本則增8.4%；對中國大陸與香港出口受主力電子零組件拖累，年減1.3%，對歐洲微減0.2%。

累計第1季對美國、東協出口各年增57.9%、33.4%，占總出口比重22.3%、20.2%分別為近 24年、歷年同期新高；對日、歐、陸港出口減少，其中，陸港占比降至30.8%，為22年來同期低點。

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