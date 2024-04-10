AI強勁、庫存回補效益 3月出口創20個月以來新高

財政部10日公布3月出口418.2億美元，年增18.9％、連五紅，表現優於預期，主要受惠於AI商機；今年第1季出口增12.9％、進口也增加3％。財政部表示，主要是受到人工智慧等新興科技應用需求強勁，再加上部分產業鏈庫存回補效益陸續浮現，3月出口創近20個月以來的新高。

主要貨品中，3月資通與視聽產品出口值126.5億美元、年增1.7倍，同步刷新歷史紀錄，以電腦及其附屬單元擴增4.6倍最為關鍵；傳產或類受惠於回補庫存需求或訂單增溫，出口多有回升；電子零組件則是因為部分客戶拉貨力道不足，年減5.5％。

第1季資通與視聽產品出口金額為歷年單季新高，年增1.2倍，其餘貨品出口仍維持減勢，但跌幅已有收斂。

展望未來，財政部表示，國際經濟成長步調仍受到高利率壓抑，美中角力持續，地緣政治風險也增添總體前景之不確定性，但隨著全球製造業景氣逐漸擺脫低迷反轉向上，以及人工智慧、高效能運算，車用電子等新興科技應用商機擴展，可望帶動國內相關產品供應鏈出貨動能。 財政部10日公布3月出口418.2億美元，年增18.9％、連五紅。圖／財政部

商品推薦

udn討論區

INP: