勞部邀銅鑼科學園區徵才13日登場 釋出逾548個職缺、薪資上看50K

為協助失業民眾儘速就業，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心4月起分別於銅鑼灣會館及頭份民生里活動中心辦理「2024苗栗地區現場徵才活動」，共邀請34家優質廠商參加，釋出逾千個職缺。現場設有青年服務專區啟動「就業列車」，推出「定方向」、「做規劃」「找資源」及「投履歷」4個貼心服務，由專人提供青年客製化諮詢、釐清職涯方向並推介合適工作，協助青年順利與職場接軌。

首場徵才活動將於13日（星期六）上午9點至下午1點在銅鑼灣會館登場，因應周圍傳統產業及科學園區的發展而產生的人力需求，邀請銅鑼科學園區及鄰近廠商16家參加，提供548個工作機會。福立工程誠徵職安人員/職業安全衛生管理師起薪50K，力晶積成招募設備工程師、製程工程師薪資上看40K、夜班技術員起薪39K，以上職缺只要具相關證照或相關科系皆可應徵，有興趣的青年朋友或求職民眾可多加把握機會。

為因應頭份地區周邊工業、商圈的多元用人需求，18日徵才邀請京元電子、星巴克、晶碩光學、特力屋等18家跨產業廠商，提供各式工程師、技術員、國外業務、儲備幹部、門市人員、社區服務員及行政助理等多元行業的職缺選擇。菁華工業誠徵高中職學歷以上生產班長起薪40K，冠軍建材釋出行銷企劃起薪40K、總務助理管理師38K。當日現場有「青年職得好評」計畫專員提供走動式服務，凡符合待業6個月以上15到29歲青年，就可取得參加計畫的資格有機會領取獎勵金，歡迎符合資格的青年朋友洽詢現場的計畫專員。

桃竹苗分署長賴家仁表示，青年為國家永續發展與創新的動力，為協助青年順利就業，勞動部已於112年5月啟動「投資青年就業方案第二期」其中「青年職得好評計畫」協助失（待）業6個月以上的15到29歲青年，運用工作卡展現就業優勢，提供就業獎勵金3萬元。上述就業方案的詳細資格條件，可上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署（thmr.wda.gov.tw）或賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團查詢，或於上班日撥打免付費客服專線 0800-777-888或 苗栗就業中心037-358395。

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