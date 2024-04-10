行政院前院長陳冲：沒有煙硝的「快樂島」 金融戰悄然開打

行政院前院長陳冲10日指出，南太平洋的島國諾魯有「快樂島」之稱，18世紀英國人初次登陸，見到當地人文景況，命名為Pleasant Island（快樂島）；所謂「快樂島」的戰爭，並非一般所稱火網交織的戰況，而是外交戰、金融戰、卡位戰的延伸。

陳冲表示，諾魯為世界人口三小國之一，另兩國為吐哇魯、梵諦岡，都是我邦交國。拜地緣政治之賜，今年在世界各大媒體，尤其是台灣媒體上占有重要版面。首先是年初宣布與中華民國終止外交關係，並與中國大陸建交，顯示澳洲以及背後的美國影響力的退縮。其實去年11月14日諾魯政府與本迪戈銀行（Bendigo Bank）的一紙聯合聲明即已看出端倪。

諾魯人口萬把人，使用澳幣為國幣，本身沒有金融機構，早期由澳洲西太平洋銀行（Westpac）設一分行，服務諾魯民眾，至2015年改由澳洲中型機構本迪戈銀行進駐，因國土方圓21.3平方公里，開輛車半小時就走遍全國，以往出口主力的磷酸鹽（其實就是鳥糞）又已挖掘殆盡，因此沒有商業理由繼續留在諾魯，在前述聯合聲明中除安撫民眾存款無虞外，實在無話可說，故只表示將專注本土、簡化業務，決定裁撤國外唯一分行，但為接手銀行順利交接，仍將維持營運至今年12月，至於接手者將由澳洲政府及亞銀（ADB）負責尋覓。

陳冲表示，這種聲明只擺明一件事，「我要走了，沒人來接」，而諾魯當局也束手無策，試問閱讀聲明的民眾作何想法，正在此時，諾魯與台北關係生變恰巧也在醞釀之中。當時若麻煩台灣銀行設間分行，不計盈虧提供服務，或許可以緩衝。

而澳洲各銀行皆無意從事賠本生意，諾魯民眾基本金融服務，眼看即將大開天窗，3月中旬中國銀行代表團造訪諾魯，消息傳出中資銀行有意填補本迪戈銀行撤離後的市場空缺，這下澳洲（乃至美國）的面子掛不住，3月下旬澳洲廣播公司報導，本迪戈銀行表示，為能 orderly transition，其在諾魯的服務將延至2025年6月，換言之，不論這場連續劇如何收場，一場在南太平洋的金融戰，已悄然開打。

陳冲指出，諾魯沒有本身的貨幣，人口又只有一萬一千人，中國大陸正在推動 CBDC（央行數位貨幣），這是絕佳機會在南半球實際推展數位人民幣的試點，只要免費送一萬多個手機，加上幾百個 POS 機台，就可取代澳幣，兼可滿足該國金融需求，又可墊高西方國家重返島國的門檻，加上原在當地占8%的華人僑民，取得諾魯控制權，對北京而言，只是剛好而已。

控制諾魯有何意義？除踏入傳統上歐美勢力範圍的象徵意涵外，諾魯雖然 GDP 不到1.5億美元，但戰略地位重要，一次大戰前，德國即據此為基地，二次大戰期間，日本更在此建小型空軍基地，最高曾駐軍兩千人，作為進軍太平洋的跳板，形同偌大太平洋中不沉的航空母艦。加上過去20年間，諾魯曾多次運用小國優勢或國際組織會員地位，以外交承認，換取財政利益。國家雖小，只要適當運用槓桿，仍可在國際社群中獲利。

陳冲表示，戰爭絕不是只有軍事戰，甚至還輪不到槍砲上場。年初的斷交，表面上我們不過折損一個比鼻屎還小的邦交國，實際上卻是裡子面子皆失，看列強在南太平洋的細膩過招，金融戰、外交戰、資訊戰接續登場，始知國際情勢遠比國安大員想像的複雜。

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