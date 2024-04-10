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卓榮泰曝1要求、3期許、3任務 打造「行動創新 AI 內閣」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

準總統賴清德今（10）日公布首位閣揆將由前民進黨主席卓榮泰擔任，卓榮泰表示，自己接獲賴清德徵詢時也已經定調出未來有一個要求、三個期許跟三項任務，並且積極建立「行動創新的 AI 內閣」。

卓榮泰致詞時先向403地震的不幸罹難民眾表達內心最誠摯慰問，同時向全國各縣市警消跟社會各界熱心捐獻表達最高敬意，世界看到台灣的團結跟韌性。

他也提到，政府腳步不能停，面對新的變局以及災後重建工作，新的執政團隊必須穩健接棒，很榮幸接受賴清德邀請，將全力以赴籌組新內閣團隊。

卓榮泰強調，賴清德對他有一個要求、三個期許跟三項任務，第一個要求是發揮積極行動跟創新思維，打造一支行動創新團隊；至於期許，首先是重溝通、多協調，以公共利益角度找出社會最大公約數；其次，掌握地方到中央、立法到行政以及民間社會各項議題，解決民眾迫切需求；第三，了解國政施政藍圖，把握機會建設國家。

至於三項任務，卓榮泰說，包括發揮積極行動跟創意思維的 AI 內閣，會站在面對問題、提出解方跟處理爭議第一線，創意方面，將會納入自更多民間專業人士，提供更多新的科技知識，導入政府機關跟公共領域，科技創新、服務創新以及數位創新提高政府效能，把台灣打造成真正的智慧科技島。

第二、面對民眾迫切需要、但還沒有形成社會共識的重大議題，要建立溝通平台廣納民意，擴大民眾參與，這就是未來解決困難的最佳解方；第三、以國家希望工程為藍圖建設國家，打造健康台灣的總體目標。

此外，卓榮泰強調，會持續推動多元平權價值，尤其是年輕人最在意的居住正義、育兒照顧等，將會擴大社會投資，並堅持繼續打擊黑金槍賭詐五項，也會對治安、食安、道安、工安、校安、居安以及網絡資通安全七項，列為重要安全工作，落實五打七安政策，讓台灣成為安定公義社會。

內閣 賴清德

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