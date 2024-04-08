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請育嬰留停天數下降至5至7天 勞動部6月試辦

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
為尋求勞資雙方合理請育嬰留停天數，勞動部提出試辦計畫。示意圖／ingimage
為尋求勞資雙方合理請育嬰留停天數，勞動部提出試辦計畫。示意圖／ingimage

勞工請育嬰留停天數最低門檻已降至30天，勞動部8日表示，為鼓勵雇主進一步下降勞工請育嬰留停天數，自6月起試辦，勞部建議試辦五天至七天，惟此非法令強制，由雇主依其營運狀況，自行決定試辦天數，亦可試辦1天，全案試辦至年底再做檢討。

勞動部表示，已有55家民營企業，包括科技業、金融業等，以及八家公營事業，包括經濟部油水糖電、衛福部一家署立醫院加入試辦。此外，勞動部發函工商團體、科學園區公會及銀行業公會洽邀有意願的單位參與。

目前育嬰留職停薪實施辦法規定，育嬰留職停薪期間每次以不少於6個月為原則，但受僱者有少於6個月之需求者，得以不低於30天之期間，向雇主提出申請，並以2次為限。但因民團要求請育嬰留停天數應下降到以「日」為單位，惟切割太細，又不利於公司營運調度。

為尋求勞資雙方合理請育嬰留停天數，勞動部提出試辦計畫，原規畫自5月1日起試辦至年底，但工商團體要求更周延，因此推遲到最晚6月試辦。

勞動部官員表示，因為下降育嬰留停的請假天數，此非法令強制，亦即優於法令，因此試辦天數，由雇主依營運狀況決定，勞動部建議以五天至七天試辦，若雇主認為有困難，要提高天數亦可。

立法院衛環委員會今日邀請部長許銘春，就「安心生養！試辦彈性育嬰假及如何提高男性育嬰留停比例」進行專題報告。許銘春說，民眾希望育嬰留停能更為彈性，因此今年1月間邀請公、私部門召開會議，討論彈性育嬰留職停薪的可行性，與會代表多建議要有一定的空間，不要有太多強制性。勞動部於3月15日會議訂定的彈性育嬰留停試辦原則，規劃不少於五天期間為育嬰留停，且試辦單位如果願意用更短，例如單日計算，勞動部也表示歡迎。

勞動部 科技業 經濟部

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