獨／三大部會達共識！移工離境帳戶問題有解 移民署將供資料給聯徵

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歷時半年多，攸關人頭戶「補破口」的外籍移工離境帳戶管理問題終於有解！據了解，4月2日由高檢署檢察長親自出面舉行跨部會議，最後三大部會終於達成共識，由移民署提供移工出入境的資料給聯徵中心，讓銀行能作批次查詢，可說是近半年多來最大的突破。

知情人士透露，能有所突破，最大的關鍵在於「個資委員會籌備處」已正式發函給勞動部和移民署，移工帳戶的資料基於防詐而提供給聯徵中心讓銀行查詢，不會有個資法的適法性問題，這塊在先前跨部會討論時被視為最大障礙，如今隨著這道函令下來，也打開僵局。

據知情人士轉述，4月2日的跨部會議，由高檢署檢察長親自出面主持，包括金管會、勞動部、內政部等三大部會、警政署、移民署和銀行公會等，都被召集與會，最後外籍移工離境之後的帳戶管理問題終於有解，由於上述個資法的疑義已被排除，因此最後三大部會達成共識，將由移民署把移工出入境資料提供給銀行作批次查詢，讓銀行業者不必再「盲查」移工是否已離境，而是透過移民署資料的提供，可更有效率的直接鎖定已離境者的帳戶，來觀察其金流是否有異常狀況，例如有金額密集大進大出等異常情事，找出離境前已被賣掉的人頭帳戶，就可予以凍結。

外籍移工在離開台灣之前把帳戶賣出為人頭戶，已成為人頭戶管理必須解決的重要破口，例如銀行局長莊琇媛上周受訪時也指出檢調方面已表示現在一本外籍移工的帳戶可賣到30、40萬元，可見問題之嚴重；考量外籍移工的權益，雖然不會全面對已離境的移工帳戶關帳，但根據4月2日跨部會議的共識，至少要把外籍移工的出入境資料提供給銀行，讓銀行能有效查到這些「離境帳戶」有哪些疑似已被賣出作為人頭戶。

相關人士指出，未來的SOP作業，將有三個環節：1. 移民署先把移工出入境資料提供給聯徵；2. 銀行上聯徵中心查詢，第一步先掌握該行之下的移工帳戶，有多少戶主已經離境，例如有1000個帳戶，但有200個戶主已經離境；3.接下來觀察這些離境者的帳戶金流，找出異常帳戶。

三大部會能達成共識，可說幫銀行查移工人頭戶幫了大忙。銀行業者指出，因為以前銀行只能「盲查」，也就是連該行的移工帳戶，有多少移工已經離境都無法掌握，還得一個一個逐戶登入移民署網站，去看他們是否離境，完全沒有效率可言。

銀行業者指出，這些移工帳戶，主要都來自移工仲介公司為旗下移工開立「薪轉戶」而來。

除了已離境的移工，還有一種是「行方不明」，也就是不確定是否離境，但已「失蹤」的移工，這一部分的資料能否讓銀行取得，雖然尚未達成共識，但據側面了解，未來相當大的可能作法，會以比照上述的離境資料提供的方式，同樣由移民署作為中介者，把資料提供給聯徵中心；至於這些行蹤不明的移工資料，會先由雇主通報勞動部，再由勞動部提供給移民署、移民署再提供銀行。

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