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近九成上班族工作與小孩無法兼顧 七成八親子關係疏離

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

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職場爸媽除了工作外，還得同時兼顧到子女，蠟燭兩頭燒。根據yes123求職網3日公布的調查就顯示，高達八成九的父母認為，其實「沒有辦法兼顧」工作與小孩；其中甚至又有77.7%透露，因此曾有轉職的念頭。

不論相處時間的變化如何，此次調查也發現，職場爸媽自認目前「親子關係」，有78.2%算是「偏向疏離」；有21.8%算是「偏向親密」。

難怪對於「職場爸媽」的角色扮演，自己平均打了48.5分，再低於去年的49.8分，算是不及格，這也顯示仍有努力改進的空間：其中13.1%自認拿「零分」；極少數的2.9%，仍自認有「一百分」。

不過，對「職場爸媽」而言，有70.4%認為，小孩出生後，生活的「幸福感」，是「增加」的；覺得「持平」的，佔了18.2%；覺得「減少」的，也佔了11.4%。

觀察前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌表示，當生活中有了小孩後，雖然是甜蜜的負擔，但職場爸媽們卻更擔心職場壓力、公務時間，是否讓家庭和事業失衡，甚至影響親子關係。

「龍年上班族婚育計畫調查」，是由yes123求職網於2024年3月14日到3月29日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上、已畢或役畢(免役)的求職會員，有效問卷共1,388份，信心水準為95%，誤差值為正負2.63%。至於企業有效問卷共1,015份，信心水準為95%，誤差值為正負3.08%。

求職 職場

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