0403強震影響台電有災情：變電所一度停電

上午7時58分發生規模7.2大地震，電力設施受到影響，經濟部長王美花表示，電廠及變電站因強震而發生停電及饋線跳脫情形，造成機組停機，以震央所在地花蓮，還有台中比較嚴重，台電將儘快搶修。

台電初步盤點災情指出，受地震影響，出現變電所停電及饋線跳脫，造成初期頻率下降，目前系統已恢復穩定。

電廠部分，民營國光電廠1號機、和平電廠2號機、海湖電廠2部氣渦輪機GT跳脫，台電部分台中電廠8號機、10號機，通霄電廠5號機蒸汽輪機ST跳脫。核電廠方面均正常。輸電線路部分，345kV均正常，161kV跳四條，69kV跳五條。

至於台水及中油，王美花表示，目視設施無損害，但仍會以儀器再進一步檢測。

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