串聯跨領域力量響應「為地球保險」 南山人壽攜手花蓮愛奇兒協會、慈濟大學 號召百人淨灘

今年是南山人壽連續第二年響應壽險公會的「為地球保險」接力淨灘活動，號召百人在花蓮七星潭淨灘。 圖／南山人壽提供

在促進地球永續的道路上，每個人都是不可或缺的一份子。響應壽險公會「為地球保險」接力淨灘活動，日前南山人壽攜手花蓮縣得勝愛奇兒學習成長協會與慈濟大學，集結企業、學界、NPO組織三方力量在花蓮七星潭聯合淨灘，不分年紀、不分你我，一起為地球環境貢獻心力。

南山人壽攜手花蓮縣得勝愛奇兒學習成長協會與慈濟大學，集結企業、學界、NPO組織三方力量在花蓮七星潭聯合淨灘。 圖／南山人壽提供

今年是南山人壽連續第二年響應壽險公會的「為地球保險」接力淨灘活動，串聯南山人壽花蓮在地的業務夥伴、花蓮縣得勝愛奇兒學習成長協會的身心障礙兒童和家長、以及慈濟大學社工系的學生們，在3月30日這天，超過百人一同在花蓮七星潭撿拾寶特瓶、浮球等各種海洋廢棄物，再將撿拾來的海洋垃圾逐一分類、回收，透過具體行動，讓每一位參與的大、小朋友深刻體會地球環境守護的重要性。

在南山志工陪伴帶領下，愛奇兒用夾子在海灘撿拾垃圾，一起為地球環境永續努力。 圖／南山人壽提供

本次淨灘也是南山人壽連續第二年與花蓮縣得勝愛奇兒學習成長協會的夥伴們合作。花蓮縣得勝愛奇兒學習成長協會理事長吳明通表示，非常感謝南山人壽持續關注社會不同族群的需求，對於腦性麻痺、身心障礙的特殊孩子來說，用夾子從海灘上撿起瓶蓋、將寶特瓶放進特定的分類桶中，每一個獨立完成的微小動作，都是他們提升自信心與成就感的重要來源。除了淨灘，去年底，南山人壽也與協會的孩子與家長們，一起在七星潭合作打造海廢再生藝術牆。每一次的活動，都讓孩子有更多與同儕互動的機會，「家長跟志工們適時放手，空出讓孩子自己交朋友的時間，會發現小朋友很快就能打成一片。」帶領孩子守護環境的同時，也讓孩子學習與人社交、融入社會。

為了擴大守護地球的能量與影響力，南山人壽近年在規劃淨灘活動時，除了集結全台各地內勤員工、業務夥伴的力量，也積極張開雙手邀請跨領域、跨單位的合作夥伴一同參與。在南山人壽的號召下，當天擔任淨灘志工之一的慈濟大學社工系學生陳宥丞指出，七星潭是花蓮知名的景點，之前來這裡都是來玩、看風景，從來沒想過這片海灘，其實一直默默承受著垃圾污染的破壞；這次能跟與來自南山人壽的志工、花蓮縣得勝愛奇兒學習成長協會的身心障礙兒童，一起用雙手還給七星潭原本乾淨美麗的風貌，覺得別具意義，也希望未來能參與類似的活動，集眾人之力，為地球環境永續而努力。

深耕台灣超過60年，南山人壽積極用核心職能回應聯合國永續發展SDGs目標，致力守護個人的健康、社會的健康、以及地球的健康，發揮企業的正向影響力。除了淨灘活動，為了呼籲大眾正視氣候變遷議題，南山人壽從2018年起連續多年響應「關燈一小時(Earth Hour)」全球環境公益活動，今年也在3月23日晚間8點30分至9點30分關閉全台27棟自有及投資大樓的外牆裝飾光及非主要照明設備，藉此喚起更多人對全球暖化的關注。累計歷年南山人壽參與「Earth Hour關燈一小時」活動至今，已成功為地球節電逾4.1萬度，減少超過2萬公斤二氧化碳排放量。

展望未來，南山人壽將持續以「永續健康」為核心策略，落實各項永續作為；同時，也將持續擴大與更多外部組織及團體合作，用實際行動善盡保險業的社會責任，為地球環境守護貢獻力量、打造永續健康的未來。

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