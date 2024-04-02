產業之旅前進中部 賴清德：持續推動工具機發展

副總統賴清德2日上午前往台中出席機械及工具機產業座談會暨參訪漢翔公司先進複材中心時指出，國防與經濟是支撐台灣的兩大支柱，工具機及機械產業則是撐起台灣經濟發展的重要骨幹。他表示，未來520上任之後，會請經濟部等相關部會和業界共同合作，持續推動台灣產業發展。

賴清德致詞時首先感謝工具機及機械等產業業者出席今天座談會。他表示，國防跟經濟是支撐台灣的兩大支柱，在520上任之前，一方面要掌握國防、國安、外交及兩岸等各項事務；另一方面要與臺灣各大產業座談，聆聽業者聲音，盼讓臺灣經濟持續蓬勃發展。日前他已參訪半導體、ICT、無人機產業以及資安、旅遊等新創產業。今天很高興來臺中與大家一起座談交流。

賴清德指出，過去一年來，受到全球經濟不景氣、地緣政治等因素影響，台灣機械業2023年出口值近295億美元，較前一年減少15%。今年1月已恢復正成長，我們必須掌握機會，同心協力克服各項挑戰。

賴清德認為，機械與工具機產業就像人體骨骼，是撐起台灣經濟發展重要的骨幹。上週他去參訪工具機展，2月底也參加機械產業發展論壇。今日則前來與各位業界先進座談，面對面聽取大家意見，以了解產業需求。未來520上任之後，將會請經濟部等相關部會與大家共同合作，持續推動臺灣產業發展。

隨後，賴清德聽取經濟部產業發展署署長連錦漳簡報機械及工具機產業發展情形，並與業者就低碳轉型、節能設備、外銷及新興市場等議題進行座談交流。

接著，前往漢翔公司先進複材中心參訪，並視導高教機產線，瞭解該公司參與「國機國造」的投入歷程及運作現況。