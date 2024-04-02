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影／洪申翰呼籲行政院修能源管理法 提升能源使用效率

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立法委員洪申翰（中）邀集產業界、民間團體、專家學者上午在立法院舉行記者會，一同呼籲經濟部與行政院盡速提出《能源管理法》修法草案，藉以提升能源使用效率。記者曾學仁／攝影
立法委員洪申翰（中）邀集產業界、民間團體、專家學者上午在立法院舉行記者會，一同呼籲經濟部與行政院盡速提出《能源管理法》修法草案，藉以提升能源使用效率。記者曾學仁／攝影

台灣正值電價調整，能源效率的提升成為更重要的課題，法規層面最為關鍵的《能源管理法》卻遲未修正。

立法委員洪申翰邀集產業界、民間團體、專家學者上午在立法院舉行記者會，一同呼籲經濟部行政院盡速提出《能源管理法》修法草案，藉以提升我國能源使用效率，並重申節能為淨零轉型的「無悔政策」，出席包括台灣環境規畫協會理事長趙家緯、能源技術服務商業同業公會理事長趙宏耀、台灣能源技術服務產業發展協會副理事長杜威達、能源轉型推動聯盟發言人陳詩婷、主婦聯盟基金會專員唐偉傑等人。

洪申翰 立法院 經濟部 行政院 電價

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