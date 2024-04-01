黃豆供需變化帶動空方回補 法人：動態波段操作
時序進入4月北美黃豆的播種期，短線上的利空出現，後續任何不確性因素對單產與良率帶來的實質影響性。依據美國商品期貨交易委員會CFTC的最新數據顯示，截至3月26日，黃豆期貨非商業投資人的留倉淨空單已從最高19萬餘口陸續降至15.37萬口。持續觀察黃豆市場供需基本面訊息帶動籌碼面的空方回補力道，法人建議動態波段操作。
芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨5月合約價格於3月8日結算價突破1,200美分/蒲式耳後，截至3月28日的近一周表現持平，因市場在等待美國農業部USDA公布本季節年度美國種植面積和穀物庫存數據。
美國農業部甫公布，預計2024年黃豆、小麥、玉米總種植面積共計為2.24億英畝，低於2023年的2.278億英畝，減幅1.67%。其中，黃豆種植面積預計為8,650萬英畝，較2023年上漲3%；小麥年減4%，而玉米種植面積則較上一年度減幅達 5%。儘管三大主要穀物的種植面積僅黃豆是較去年度增加的，但仍低於2月15至16日農業論壇的預估數據8,750萬英畝。
市場分析認為，總種植面積減少是否意味著農民轉而保守，以減少投入成本來因應未來的任何不確定風險（例如：氣候、化肥等種植成本以及地緣政治因素等等），以避免獲利減損。
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