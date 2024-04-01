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美國經濟數據強勁 亞洲原油進口量持續增加

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
OPEC+延續減產。（路透）
OPEC+延續減產。（路透）

街口投信分析，上週由於OPEC+延續減產、俄羅斯能源設施持續受襲、美國鑽機減少，使油價收高，3月整月油價上漲約5%。上周美國總經數據，國內生產毛額年化成長率為 3.4%，高於先前報告的 3.2%，也激勵油價上漲。需求方面，中國大陸推動預計3月原油進口量為1,175萬桶/日，高於2月的1,116萬桶/日和1月的1,044萬桶/日；印度3月進口量預計將達到 493萬桶/日，高於2 月的455萬桶/日，與1月的506萬桶/日持平，亞洲整體原油進口量預計將升至10個月以來的最高水平。

全球貿易運輸復甦也將帶動原油消耗，倫敦希思羅機場在今年第1季是自冠狀病毒大流行之前以來航空貨運最繁忙的一季；新加坡大型海運碼頭2024年初處理的貨櫃數量創歷史新高、在美國最大的九個港口1月處理的貨櫃貨運量與去年同期相比增長近 7%；另外，紅海和亞丁灣對於貨櫃運輸襲擊已經將亞洲和歐洲-北美之間的貿易重新引導到繞好望角的更長、更昂貴的航線上，也導致全球航運轉趨吃緊。預期貨運量的增加將轉化為消耗成長，同時可能會支撐原油以及精煉燃料的價格。在2024年降息預期，以及製造業和貨運業務成長的情形之下，預期今年度石油和燃料價格仍有上漲空間。

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