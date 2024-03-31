大陸養豬沒那麼美好！這家台廠越虧越多 謝金河揭原因勸：專注本業吧
砷化鎵代工龍頭大廠穩懋（3105）在中國大陸大舉投資「養豬」，虧損卻逐年攀高。財信傳媒集團董事長謝金河點出背後原因，並呼籲穩懋董座陳進財「應是專注本業的時候了」！
謝金河在臉書發文表示，穩𢡟在江蘇的農牧養殖企業超過十家，包括穩陽、穩寶、穩興、穩旺，去年虧損最多的是穩盈，虧損約新台幣7.5億。以中國一年吃掉超過7億隻豬來看，市場那麼大，原以為養豬一定是暴利行業，但去年全中國前20大的豬企中，就有18家虧損，2023年共虧損人民幣367.3億（約新台幣1625億元），這20家豬企總共背負4470億人民幣（約新台幣19772億元）的負債。
謝金河也指出問題在於「企業都賣力殺價」，平均一斤豬價從2021年的10.55（約新台幣46.7元）殺到7.64人民幣（約新台幣33.8元），而且愈殺愈低，市場沒有平衡機制，豬企只想到銀行搬錢，努力弄死對方。「去年穩懋本業虧損5600萬，主要是大陸轉投資事業的虧損，2021年虧損8.61億，2022年虧損15.72億，2023年虧損19.77億，看起來虧損金額一年比一年多」。
謝金河說，他記得三年前陳董告訴他養豬的想法時，「我跟他說，在大陸養豬賺錢沒有人會鼓掌，賠錢恐怕成笑柄，而且可能會影響穩懋，最好謹慎！」現在發現這是穩懋重要的轉投資事業，這對公司恐怕有不利的影響。還有在砷化鎵、PA功率放大器市場，三安光電，木林森都殺來了，穩懋的本業壓力已經夠大，現在又得為養豬操心，在這個時候，應該是陳董專致本業的時候了！
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