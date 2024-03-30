春節影響 2月製造業景氣降回黃藍燈

台經院公布二月製造業景氣燈號，整體製造業景氣信號值減少四點○二分至十一點八二分，燈號由代表景氣持平的綠燈轉為代表低迷的黃藍燈。

台經院指出，二月美、歐、日本及中國大陸等製造業採購經理人指數仍低於榮枯線之下，顯示全球製造業景氣雖有改善，但仍未脫離緊縮。

若排除春節干擾因素，台經院表示，一至二月製造業景氣平均信號值為十三點八三分，較二○二三年同期增加三點五二分，燈號則維持在景氣持平的綠燈，顯示今年前兩個月國內製造業表現已較去年同期明顯改善，然各產業復甦力道仍有落差，主要動能來自資通與視聽產品續強，傳產貨類因部分需求尚未回溫，復甦力道仍不明顯。

整體來看，全球主要經濟體製造業景氣仍籠罩著緊縮。國內製造業受惠於ＡＩ（人工智慧）等新興科技應用需求仍殷，惟二月適逢農曆春節，工作天縮短為十五天，比較基期偏高，除資通與視聽產品出口年增率持續擴增外，其餘產品的出口、生產及外銷訂單年增率表現皆不如一月。

美國進出口訂單指數皆較一月數值明顯回升，且處於擴張區間，加上預估美國將降息三碼，聯準會與國際預測機構均上修美國二○二四年經濟表現；而在亞洲方面，日本央行結束十七年負利率政策，有助日本經濟溫和成長，中國大陸在工業增加值和出口持續成長，經濟復甦跡象轉強。

按外銷訂單動向及生產動向指數觀察，台經院預估，國內製造業三月數值將較二月增加，顯示三月製造業表現將優於二月。

不過，台經院也提醒，未來仍須留意中國大陸經濟復甦力道、歐美利率走勢、地緣政治等不確定因素，對終端消費需求及投資的影響程度，是否衝擊我國製造業表現。

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