「00929」姐妹基金問世！高息、高成長主動出擊

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繼引領台股月配息ETF熱潮的復華台灣科技優息（00929）後，復華投信再推出首檔聚焦「高股息+電子股」的台股基金，化被動為主動，主動出擊台股多元趨勢科技商機，高股息投資再升級，「復華台灣科技高股息基金」預計發行價為10元，並於4月22日起展開募集。

AI爆夯、科技創新，台灣科技產業最受惠，台股指數不只長期趨勢向上，過去五年、十年相比過去20年，成長性更是越來越好。據CMoney統計，過去20年台灣加權股價指數（含息）年化報酬率僅9.74％，但近十年跳增至11.75％、近五年更達17.36％，成長性越來越好，代表從網際網路時代、智慧型手機時代到 5G、雲端時代至AI世代的商機，台股都最能吃得到。

AI近期成市場話題王，審慎投資抓穩科技浪潮。 圖／MotionElements 提供

也因為緊抓科技創新台廠最受惠的趨勢，加上月配高股息的雙優勢，去年締造了復華台灣科技優息ETF（00929）短短時間就突破千億大關的驚人紀錄。復華投信台股投研團隊認為，台股基本面健康發展且評價合理，後市看好，但現在台股已攻上2萬點，大盤震盪加劇、個股選擇不易，透過經理人主動策略選股操作，同步掌握高股息、價值成長及轉機股等多元收益題材，才能進一步提升基金的資本利得與股息收入表現。

復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民指出，本基金具有三大優勢：一、選股池優異。台灣科技產業獲利高、動能強且台股殖利率高，可配發高息，但必須有更完善的科技高股息選股邏輯才能避免領了股息賠價差，本基金優先考量市值較大的前250檔台灣電子股，降低流動性風險，並加入財報分析、基本面指標，避開營收獲利不穩健的公司，另外，觀察個股本益比與波動度，避開評價過高而有修正風險的股票。

二、精選高息科技股，打造現金流需求。本基金操作參考指標是「特選臺灣精英科技股息報酬指數」，該指數過去10年有9年打敗台股大盤、8年打敗台灣高股息報酬指數，期間平均股息殖利率比台灣高股息指數高1.68％。基金預計持有具成長性科技、或高股息股票占部位逾60%，為收益打底，再機動布局於轉機股、價值成長股，比重在40%以下。

三、同時布局價值成長股及轉機股創造超額報酬機會。台灣各式各樣電子供應鏈，領先全球，競爭力強；在不同的科技時代，都會有不同的贏家。本基金主動尋找成長潛力股。台股遍布價值成長股或轉機股，除2022年外，近5年都有近百檔個股漲幅超過5成。舉例來說，受惠美國拜登政府推動能源轉型政策、外銷訂單持續增加及台電強韌電網計畫的需求帶動下，華城今年以來股價漲幅已突破110％，就算是今年的轉機黑馬股。主動基金的操作將根據市況，搭配價值成長股、轉機股，在多頭機動實現資本利得，進一步提升基金配息率。

台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片 提供

投資專家指出，高股息投資已成投組中的「標配」。從復華台灣科技優息（00929）、統一台灣高息動能（00939）、元大臺灣價值高息（00940）熱賣看出月配高股息切中投資人的需求，在投資人蜂擁投資高股息ETF的同時，搭配主動式操作基金，面對瞬息萬變的市場變化，也許才能找到更完美的解決方案。

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