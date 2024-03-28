費率未定 環長：碳費考慮延後計算
環境部今年初公開碳費計算公式，擬以年排放量扣除二點五萬公噸，再乘以碳費費率來徵收，等於排碳大戶有二點五萬公噸的「免費」排碳額度，遭質疑恐讓減碳力度變小。對此，環境部長薛富盛昨天表示，若是高碳洩漏風險的業者，就不能享上述免排額度，也會因應不同產業訂定不同配套。
環境部日前召開第二次碳費費率審議委員會，但仍未討論出費率的結論，第一季提出費率的目標確定跳票，碳費費率出不來，連帶將影響碳交易活絡、影響與歐盟碳邊境調整機制談判等，企業界憂心忡忡。薛富盛表示，就個人認為，費率仍須一至二個月才會出爐，但不會以五二○當作推出的時間點。
薛富盛也表示，由於費率未出爐，考量對產業衝擊，正考慮折衷方式，原訂今年元旦起排碳就要計算收費，可朝向延後思考。
此外，環境部今年初公開碳費計算公式，擬以全年碳排放量減掉二・五萬噸二氧化碳當量後再乘以適用費率。不過民進黨立委林月琴認為，台灣應跟上國際加快減碳的腳步，應取消二・五萬噸的扣除額度。
薛富盛表示，環境部內部對計算公式有做調整，若業者沒有碳洩漏則可享有二・五萬噸的扣除額，但若有一定比例的碳洩漏就不能享有扣除額。
「碳洩漏」指國家採用較嚴格的氣候政策而減少排放量，導致另一國家的溫室氣體排放量增加，反而使得整體碳排有增無減。
薛富盛也說，已在環境部談到要推出台版碳邊境調整機制（CBAM）的構想，但這須啟動修法，也要獲得行政院支持，承諾兩個月內提供修法的相關報告。
碳費尚未開徵，近期卻屢傳房地產業者以開徵碳費為由，拉抬房價，甚至有建商直接喊漲百分之十五，引發爭議。薛富盛指出，碳費對房價的影響不足百分之一，是業者在藉機哄抬。
▪ 沒在開玩笑！面積2.7坪「迷你房」愚人節法拍 底價100萬元
▪ 利率、電費雙漲 專家：房市兩大風潮要來了
▪ 該買房還租房？ 十大「租不如買」區曝 一半在這縣市
▪ 空頭崩潰、看跌只剩15%！ 桃園以南房價年漲逾一成
▪ 賣厝阿明／買對不買貴 高雄買房置產懶人包
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言