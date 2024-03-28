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費率未定 環長：碳費考慮延後計算

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環境部長薛富盛。（中央社）
環境部長薛富盛。（中央社）

環境部今年初公開碳費計算公式，擬以年排放量扣除二點五萬公噸，再乘以碳費費率來徵收，等於排碳大戶有二點五萬公噸的「免費」排碳額度，遭質疑恐讓減碳力度變小。對此，環境部長薛富盛昨天表示，若是高碳洩漏風險的業者，就不能享上述免排額度，也會因應不同產業訂定不同配套。

環境部日前召開第二次碳費費率審議委員會，但仍未討論出費率的結論，第一季提出費率的目標確定跳票，碳費費率出不來，連帶將影響碳交易活絡、影響與歐盟碳邊境調整機制談判等，企業界憂心忡忡。薛富盛表示，就個人認為，費率仍須一至二個月才會出爐，但不會以五二○當作推出的時間點。

薛富盛也表示，由於費率未出爐，考量對產業衝擊，正考慮折衷方式，原訂今年元旦起排碳就要計算收費，可朝向延後思考。

此外，環境部今年初公開碳費計算公式，擬以全年碳排放量減掉二・五萬噸二氧化碳當量後再乘以適用費率。不過民進黨立委林月琴認為，台灣應跟上國際加快減碳的腳步，應取消二・五萬噸的扣除額度。

薛富盛表示，環境部內部對計算公式有做調整，若業者沒有碳洩漏則可享有二・五萬噸的扣除額，但若有一定比例的碳洩漏就不能享有扣除額。

「碳洩漏」指國家採用較嚴格的氣候政策而減少排放量，導致另一國家的溫室氣體排放量增加，反而使得整體碳排有增無減。

薛富盛也說，已在環境部談到要推出台版碳邊境調整機制（CBAM）的構想，但這須啟動修法，也要獲得行政院支持，承諾兩個月內提供修法的相關報告。

碳費尚未開徵，近期卻屢傳房地產業者以開徵碳費為由，拉抬房價，甚至有建商直接喊漲百分之十五，引發爭議。薛富盛指出，碳費對房價的影響不足百分之一，是業者在藉機哄抬。

電價 電費

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