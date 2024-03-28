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AI題材發燒 2月景氣燈號續亮綠燈

聯合報／ 記者林海／台北報導

國發會昨發布二月景氣燈號，連續兩個月亮出代表「景氣穩定」的綠燈，綜合判斷分數更較上月增加兩分至廿九分，也是二○二二年四月以來新高；國發會官員表示，人工智慧（AI）題材發燒，激勵生產、出口等指標改善，國內景氣持續穩定緩和復甦。

至於三月的燈號是否有機會持續亮綠燈，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，觀察各項信心面指標，包括製造業營業氣候測驗點連續三個月上揚，反映廠商信心增加，而消費者信心指數也成長，加上股市熱絡，有信心三月燈號和景氣對策信號綜合判斷分數持續向上。

展望未來，吳明蕙說，受惠全球貿易量逐漸回升，加上高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用加速推展，有助於提升外貿表現；投資方面，國內半導體及國際大廠持續加碼投資台灣，且企業推動淨零轉型，將投入研發與製程改善，加上公共投資穩健成長，有助於維繫投資動能。

在內需方面，吳明蕙表示，隨著景氣逐漸改善與股市創高，有助於提升民眾消費信心，加上國內就業市場續呈穩定，基本工資調升，以及政府持續推動各項減輕負擔措施，提高家庭可支配所得，民間消費動能可望延續，但主要國家貨幣政策轉向時間點及幅度、國際地緣政治情勢變化等不確定因素仍在，後續仍須密切注意。

半導體 指數 消費者

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