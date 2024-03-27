快訊

監視器畫面曝！吳姍儒咖啡店遭砸 2歹徒持鋁棒闖入身影全拍下

寶林茶室案釀2死 投保國泰產責任險傳「去年10月已到期」

記者會快閃挨轟「敷衍」！兒福聯盟再發聲：4月15日改選董事

臺灣證交所總經理簡立忠：碳排量一定要減 要提前做才來得及因應

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
臺灣證券交易所（TWSE）總經理簡立忠。記者曾吉松／攝影
臺灣證券交易所（TWSE）總經理簡立忠。記者曾吉松／攝影

臺灣證券交易所（TWSE）總經理簡立忠表示，減碳已是國際趨勢，且國家政策已經確定，他提醒企業要超前部署，要設定時間表趕快開始做，尤其企業要取得國際供應鏈資格，碳排量一定要減，不要等待，要提前做才來得及因應。

他指出，整個科技環境未來對能源尤其是電力需求非常大，未來 AI 的算力也要靠電力來支撐，因為需要使用很多能源和電力，使用能源和電力就會排碳，國際對此問題都高度重視，且宣示2050要淨零，我們政府也宣示2050要達到淨零碳排目標，2022年國發會就頒布要打造淨零碳排的目標路徑圖和策略目標，2023年立院完成氣候變遷法，提升法律位階，展現政策上要達成目標的決心。

簡立忠表示，交易所是資本市場平台，交易所配合政策目標，要讓資本市場引領大家往淨零的方向走，避免中間時間推延，以更有效率的方式來達成目標，提升產業競爭力，所以交易所重要的目標是將資本市場的 ESG 生態系建構起來，讓政策制訂者、上市櫃公司和投資者、商品設計者、銀行、NGO 等，一起參與朝減碳方向前進。

他指出，交易所先是推動企業減碳作業，當時企業做碳盤點，交易所開很多永續管理知識的宣導會，而企業要推動減碳，企業董事會要有決心和目標，這是由上而下來做的，另外，企業減碳也要注意上下游供應鏈，由大帶小一起做。

第二是人才部分，交易所請專家來做宣導，希望上市櫃公司高階主管都來聽宣導或課程，且與北中南的大學合作，開相關課程，培養所需人才。

對於碳費議題，簡立忠表示，國內很多廠商壓力最大部分是來自供應鏈的要求，他們會被要求取得綠電或減碳，所以要買碳權來做碳中和，因此，碳權交易規則要趕快訂出來。

氣候變遷 減碳 簡立忠 綠電 資本市場

延伸閱讀

嘉泥法說會／旅宿事業去年業績增六成 明年完成太陽能光電建置

碳費徵收擬考量碳洩漏因素 不同產業採不同配套

台灣國際工具機展開幕 陳建仁操作機器人抓球獲喝采

碳費明年起徵，企業欲透過SBTi獲得碳費折扣，這個步驟最關鍵

相關新聞

力阻境外詐騙廣告 唐鳳：將跟美國討論技術對接

電子簽章法修法版本中，符合一定條件就可承認其他國家簽發的數位簽章效力，預計可應用防範平台刊登詐騙廣告。數位部長唐鳳今天表...

減碳成國際趨勢 森崴能源總經理：南韓淨零若強 台商壓力更大

節能減碳已是國際趨勢，森崴能源總經理胡惠森表示，因為新趨勢，有很多事情必須去做，有人擔心淨零碳排會對企業造成一些影響，但...

從「四省」變減碳 聯華集團幕僚長：若無利可圖的話路會走不長遠

聯華（1229）集團幕僚長徐造華表示，企業在投資減碳，若無利可圖的話路會走不長遠，所以要思考哪裡減碳可以獲利，而淨零碳排...

臺灣證交所總經理簡立忠：碳排量一定要減 要提前做才來得及因應

臺灣證券交易所（TWSE）總經理簡立忠表示，減碳已是國際趨勢，且國家政策已經確定，他提醒企業要超前部署，要設定時間表趕快...

工總籲設台版碳邊境調整 環部：先觀察國際走向

工總建議台灣碳費與碳邊境調整機制同時實施。環境部今天表示，內部討論過程中有提出關於台版CBAM的概念，但現行規定要設計碳...

台版碳邊境調整有譜？環長承諾：2個月內提報告

碳費及碳稅等減碳措施逐漸為各國採納，其中歐盟碳邊境調整機制（CBAM）大大影響產品出口的競爭力，產業界也提出「台版CBA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。