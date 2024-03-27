臺灣證交所總經理簡立忠：碳排量一定要減 要提前做才來得及因應

臺灣證券交易所（TWSE）總經理簡立忠表示，減碳已是國際趨勢，且國家政策已經確定，他提醒企業要超前部署，要設定時間表趕快開始做，尤其企業要取得國際供應鏈資格，碳排量一定要減，不要等待，要提前做才來得及因應。

他指出，整個科技環境未來對能源尤其是電力需求非常大，未來 AI 的算力也要靠電力來支撐，因為需要使用很多能源和電力，使用能源和電力就會排碳，國際對此問題都高度重視，且宣示2050要淨零，我們政府也宣示2050要達到淨零碳排目標，2022年國發會就頒布要打造淨零碳排的目標路徑圖和策略目標，2023年立院完成氣候變遷法，提升法律位階，展現政策上要達成目標的決心。

簡立忠表示，交易所是資本市場平台，交易所配合政策目標，要讓資本市場引領大家往淨零的方向走，避免中間時間推延，以更有效率的方式來達成目標，提升產業競爭力，所以交易所重要的目標是將資本市場的 ESG 生態系建構起來，讓政策制訂者、上市櫃公司和投資者、商品設計者、銀行、NGO 等，一起參與朝減碳方向前進。

他指出，交易所先是推動企業減碳作業，當時企業做碳盤點，交易所開很多永續管理知識的宣導會，而企業要推動減碳，企業董事會要有決心和目標，這是由上而下來做的，另外，企業減碳也要注意上下游供應鏈，由大帶小一起做。

第二是人才部分，交易所請專家來做宣導，希望上市櫃公司高階主管都來聽宣導或課程，且與北中南的大學合作，開相關課程，培養所需人才。

對於碳費議題，簡立忠表示，國內很多廠商壓力最大部分是來自供應鏈的要求，他們會被要求取得綠電或減碳，所以要買碳權來做碳中和，因此，碳權交易規則要趕快訂出來。

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