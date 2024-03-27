復甦超預期！景氣分數再增加至29分、創近二年新高
景氣持續復甦！國發會27日發布2024年2月景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數為29分，為近二年以來新高，較1月增加2分，燈號續呈代表「穩定」的綠燈。若再增加3分，就可衝向代表景氣「趨熱」的黃紅燈。
國發會表示，2月景氣分數持續增加，主因人工智慧等新興科技應用擴增、部分產業回補庫存，帶動海關出口值轉呈紅燈，工業生產指數、工業及服務業加班工時轉呈黃紅燈，加上領先指標及同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續復甦。
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