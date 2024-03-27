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2月景氣燈號續亮綠燈 國發會：景氣緩和復甦

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會發布2月景氣燈號，連續2個月亮出代表「景氣穩定」的綠燈。情境示意圖。圖／本報系資料照片
國發會發布2月景氣燈號，連續2個月亮出代表「景氣穩定」的綠燈。情境示意圖。圖／本報系資料照片

國發會發布2月景氣燈號，連續2個月亮出代表「景氣穩定」的綠燈，綜合判斷分數更較上月增加2分至29分，也是2022年4月以來新高，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，目前國內景氣維持在緩和復甦的狀態。

本月9項構成項目中，工業生產指數由黃藍燈轉呈黃紅燈，分數增加2分，工業及服務業加班工時由綠燈轉呈黃紅燈，分數增加1分，海關出口值由綠燈轉呈紅燈，分數增加2分；貨幣總計數M1B，由黃藍燈轉呈藍燈，分數減少1分，批發、零售及餐飲業營業額由黃紅燈轉呈黃藍燈，分數減少2分；其餘4項燈號維持不變。

吳明蕙表示，領先指標連續5個月上升，累積增幅2.6%，同時指標連續11個月上升，累積增幅6.08%，因此認為國內景氣仍在穩定的復甦當中。

展望未來，吳明蕙表示，受惠全球貿易量逐漸回升，加上高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用加速推展，有助於提升外貿表現，投資方面，國內半導體及國際大廠持續加碼投資台灣，且企業推動淨零轉型，仍將投入研發與製程改善，加上公共投資穩健成長，都有助於維繫投資動能。

而在內需方面，吳明蕙表示，隨著景氣逐漸改善與股市創高，有助於提升民眾消費信心，加上國內就業市場續呈穩定，基本工資調升，以及政府持續推動各項減輕負擔措施，提高家庭可支配所得，民間消費動能可望延續，但主要國家貨幣政策轉向時間點及幅度、國際地緣政治情勢變化等不確定因素仍在，後續仍須密切注意。

吳明蕙 國發會 景氣燈號

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