接見亞洲 w96商總會訪問團 蔡總統：歡迎台商回台投資

蔡總統27日接見「第31屆亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團」，感謝亞總過去八年和政府攜手打拚，提升台灣產業的國際競爭力。她並表示，政府積極推動新南向政策，也持續推動「亞洲矽谷3.0」及「晶創台灣」等方案來協助台灣產業布局全球。歡迎台商朋友回台投資，期待在未來共同努力，為台灣和全球經濟創造更豐盛的榮景。

蔡總統致詞時表示，她很期待了解大家在各地的觀察和經驗，以及提供政府寶貴的建議。亞洲台灣商會聯合總會一直是政府和台商之間非常重要的溝通平台。過去八年來，她也常在不同場合與亞總的好朋友見面交流。

蔡總統說，亞總不僅協助台灣的企業在海外穩定發展，也增進台灣和亞洲各國的友好關係；近年來，更推動和國內產業的合作交流。特別是在總會長許玉林就任後，以「連結亞洲，共好台灣」的理念來帶領亞總，持續協助亞洲台商和台灣業界一起進步發展。

蔡總統指出，大家的努力都有助於提升台灣產業在國際上的競爭力，這也是政府的重要目標。這些年來，我們積極推動新南向政策，協助台灣的產業開拓更多市場。相較於八年前，台灣和新南向國家的經貿往來已經大幅成長。現在，面對國際情勢的嚴峻挑戰，政府持續推動「亞洲矽谷3.0」以及「晶創台灣」等方案，來協助台灣產業展開下一階段的全球布局。

蔡總統感謝所有台商好朋友，在過去八年和政府攜手打拚，讓台灣走向世界。她歡迎大家回台投資，並持續和國內產業深化合作。期待在未來能繼續共同努力，為台灣和全球的經濟創造更豐盛的榮景。

總統府表示，訪賓一行由亞總總會長許玉林率領，僑務委員會委員長徐佳青陪同，前來總統府晉見總統，總統府副秘書長黃重諺也在座。