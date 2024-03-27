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碳定價子法草案 環境部估3月底至4月初預告
環境部長薛富盛27日表示，目前碳費子法的草案架構已經完成，目前正在走行政程序，會盡快預告，目標仍是3月底可以決定，但費率依規定是交由審議委員會決定。
環境部今日赴立法院針對「邁向碳有價時代，碳費擬定時程表及碳費審議委員會相關內容」進行專題報告，並備質詢。
薛富盛會前接受媒體採訪時提到，昨日召開第二次會議結論也認同費率需要考慮的因素非常多，也包括立委在立法院決議希望能考量消費者物價指數（CPI）的影響，以及中央銀行提升利率半碼、台電4月開始漲電價等，社會上的聲音也很多，這些因素都有考量進去，所以沒有簡單以投票來決定數字，對昨天這樣的結果也感到欣慰。
目前氣候變遷因應法下與碳定價相關的三項子法，包括「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費收費對象溫室氣體減量指定目標」尚未預告。
薛富盛表示，25日環境部氣候變遷署已經向他報告三子法內容，等行政程序完備後就會預告，期待3月底或4月初能夠完成。他補充，昨天第2次碳費費率審議會開會氛圍非常好，委員也認同環境部規畫的自主減量及指定目標的概念，也都是在目前草擬的草案中，預計下次開會就會將資料提供給委員參考。
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