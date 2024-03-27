離岸風電融資急 國發會找行庫救援

離岸風電三之一期風場的開發商對融資需求殷切，知情人士透露，國發會主委龔明鑫上周三邀集經濟部長王美花、財政部次長阮清華以及八大公股行庫高層開會討論貸款事宜，但行庫會否出面籌組聯貸案仍有變數，主因為不少開發商當初已向經濟部「零元搶標」取得風場，如今面臨國際原油及其他原物料上漲的壓力，很多成本都已失控且挑戰開發商的財務模型，導致行庫對貸款卻步。

經濟部規畫，參與三之一期的開發商共五家，預計完工及併網發電的時間從二○二六年至二○二七年不等，只剩二、三年就得完工、發電，面臨急迫的時間壓力，而過去公股行庫承作離岸風電的融資不多，多數是中信、國泰、富邦等民營銀行，政府如今希望八大行庫在後續的融資挑大樑。

一家大型行庫主管指出，ＣＰＰＡ（開發商與台電簽訂的售購電合約）的問題很大，當初經濟部開放業者可以「零元搶標」，很多風電大廠興沖沖的參與，並用零元得標。所謂的零元得標，亦即用台電保證收購價格趨近於零元的價格得標，會出現這種情況，顯示業者有自信在找到高科技大廠來購電。

不過，石油和原物料價格大漲，很多成本都已失控，比兩年前高得多，在市場上的售電價格因此必須調高，包括台積電在二○二○年和沃旭能源簽下大彰化風場的企業購電合約的價格，現在風場開發商基於成本上升的考量，未來不可能對其他企業的售價比照該價格，這也使得開發商最新的財務模型一直出不來。

銀行業者表示，原本台灣海峽是全球最好的風場之一，但極端氣候影響會否使得風量大為減少，也是問題。

針對國發會召開跨部會議並邀八大行庫與會，據了解，八大行庫對離岸風電的授信，考量上述大環境的轉變，因而比過去更加小心，尤其是若放款出現倒帳、究責行庫從高層到基層主管，這個責任誰也擔不起。一家行庫主管指出，至少應該由母公司來作保增加保證，且應該降低放款成數，換言之要提高業者自己的出資比例。

經濟部能源署則說，公股行庫比較保守，投入程度確實不如民營銀行，能源署也持續與公股行庫溝通，希望他們在三之一期可以投入多一些。