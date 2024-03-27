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環境部跳票 碳費費率第一季難產

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

環境部昨召開第二次碳費費率審議委員會，雖然各方具有「分階段調整費率」共識，但審議委員直言碳費相關子法仍未預告，導致難在明確架構下討論費率，碳費制度難產，代表環境部多次表示今年第一季公布費率的目標，確定跳票。環團批評，本該於第一季出爐的碳費費率已延宕，盼五二○前完成費率審議，勿再拖延。

我國明年將向排碳大戶收碳費，環境部長薛富盛多次表示預計今年第一季公布碳費費率，因此昨天第二次召開的碳費費率審議委員會備受關注，但歷時三小時討論，仍無具體費率。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，十九位審議委員的共識為二○三○年前採分階段調整費率，包含一般費率和優惠費率，此做法讓產業界有時間做調整和過渡轉型。委員均認為碳費討論應以科學為基礎，而非喊價式的訂定費率，因此希望碳費相關子法預告後，在有明確架構下，才會更好討論費率。

黃偉鳴坦言，依目前狀況，無法於本月公布碳費費率。至於相關子法包括碳費收費辦法、公告碳費收費對象及費率，及指定減量目標與自主減量計畫審核辦法，目前子法草案已在處理階段，下次開會前預告子法，將是努力目標，明年徵收碳費的目標不變。

審議委員、環境權保障基金會研究員林彥廷表示，對於第一季無法訂定費率，是有些失望，呼籲環境部及行政院要有魄力，決定費率的時間點，讓審議委員有預期心理。他希望五二○前一定要完成碳費費率審議，好讓明年起起徵二○二四年排放量的碳費，以回應氣候正義，勿再拖延。

綠色和平氣候與能源專案主任徐祥誠表示，今年第一季本該出爐的碳費費率已經延宕，若環境部不加速讓碳費制度於明年如期上路，企業於二○二六仍須繳納碳關稅給歐盟，白白流失台灣及企業的減碳資金。環境部應盡快協助各界溝通並達成共識，切勿過度顧忌工商團體的反對而失去減碳初衷，犧牲社會大眾權益。

減碳 溝通 環境部

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