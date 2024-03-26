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獨／離岸風電業者憂金流斷炊 國發會找八大行庫救援

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國發會主委龔明鑫上周召集跨部會議，希望八大行庫多承作離岸風電融資。本報系資料照片
國發會主委龔明鑫上周召集跨部會議，希望八大行庫多承作離岸風電融資。本報系資料照片

據知情人士透露，由於離岸風電3-1期風場的開發商對融資需求殷切，因此，國發會已由主委龔明鑫出面，在上周三召集經濟部長王美花、財政部次長阮清華領軍八大行庫經營高層一起開會共商貸款大計，但行庫會否出面籌組聯貸案，仍大有變數，最主要在於有不少開發商當初以向經濟部「零元搶標」取得風場，現在面臨國際原油及其他原物料上漲的壓力，很多成本都已失控也挑戰開發商的財務模型，因此也使行庫貸款卻步。

國發會為何此時要找八大行庫來談3-1風場，最主要在於時間壓力。根據經濟部規畫，3-1的開發商共有5家，預計完工及併網發電的年度，從2026年至2027年不等，換言之，只剩2、3年就得完工、發電，可說已有越來越大的時限壓力，而過去八大行庫承作離岸風電的融資並多，大多數仍是由中信、國泰、富邦等民營銀行在作，現在政府則希望八大行庫在後續的融資挑大樑。

一家大型行庫主管私下指出，CPPA （開發商與台電簽訂的售購電合約）的問題很大，當初經濟部開放業者可以「零元搶標」，很多風電大廠興沖沖的跑去參加，並且用零元得標。對於所謂的零元得標，亦即用台電保證收購價格趨近於零元的價格來得標，通常會出現這種情況，已顯示業者要賣電的對象：「不是台電而是其他如台積電這樣的民間業者！」這代表風場業者很有底氣，自信可在市場找到民間高科技大廠來購電。

但市場情況的變化讓風場開發商失算，沒想到後來石油和原物料價格大漲，很多成本都已失控，比2年前高得多，包括在市場上的售電價格也因此必須調高，包括台積電在2020年直接和沃旭能源簽下大彰化風場的企業購電合約的價格，現在風場開發商基於成本上升的考量，未來不可能對其他企業的售價比照該價格，這也使得開發商最新的財務模型一直出不來；銀行主管接著說，買方的身份是否達標也是問題，因為購電合約一簽就是十幾二十年，買家必須符合一定的國際信評水準否則對賣方而言風險太大，這也是問題。

而且除了上述的問題之外，還有極端氣候的影響，銀行業者也表示，原本台灣海峽是全球最好的風場之一，但極端氣候的影響會否使得風量大為減少，也是問題。

國發會特別召集跨部會議並邀八大行庫全體與會討論，但八大行庫現階段對離岸風電的授信，則由於上述大環境的轉變，因而比過去更加小心，尤其是若放款出現倒帳、究責行庫從高層到基層主管，這個責任誰也擔不起。一家行庫主管指出，至少應該由母公司來作保增加保證，而且應該降低放款成數，換言之要提高業者自己的出資比例。

另一家行庫主管則表示，公股行庫並非投資銀行或創投，放款要求高度安全，而且，國泰、中信、富邦等民營銀行幾年前都出手作離岸風電授信，但最近都未再聽說有出手大案，據悉也和上述原因有關，倘若有好的案子，民營銀行一定搶著要，但現在政府會大陣仗找八大行庫出來和業者面對面溝通，讓行庫也感到不太妙。

台積電 經濟部 離岸風電

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