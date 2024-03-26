賴清德提ICT產業日不落國！經濟部：推AI智慧、低碳淨零雙軸轉型

準總統賴清德展開五大信賴產業交流之旅，26日來到桃園華亞科技園區並與ICT業者座談。經濟部在會中報告「立足台灣，打造ICT產業日不落國」指出，未來推動以AI智慧、低碳淨零雙軸轉型，助我資通訊產業立足全球。

今日交流會與會者包括電電公會、台灣顯示器產業聯合總會、台灣電路板協會等公協會外，超過20家資通訊業者，如伺服器、網通、面板等業者到場，包括和碩（4938）董事長童子賢、宏碁（2353）董事長陳俊聖也親自出席。

經濟部產業發展署副署長鄒宇新會中簡報「立足台灣，打造ICT產業日不落國」指出，2023年台灣ICT產值達6.7兆元，提供50.8萬個就業機會，伺服器、NB、桌上型電腦、電路板、纜線數據機等產值都是世界第一，顯示器面板九成台灣製造。

經濟部特別點名，台廠AI伺服器出貨超過全球九成；美系產品有望全部由台灣代工，進而帶動供應鏈零組件價格提升。台廠除了投資台灣外，資訊硬體及網通產業往東南亞移動，甚至布局全球。

鄒宇新表示，經濟部未來推動產業發展有三大重點。首先是淨零減碳，由製程改善、能源轉換、循環經濟三大面向執行，透過人才培訓、進場輔導、補助等政府資源挹注，提升產業低碳競爭力。

第二是產業AI智慧升級。他表示，媒合產學，發展次產業專用生成式AI模型，結合業者資料，建立內部應用，發展產業級AI解決方案，進而發展次產業AI應用擴展。

第三，因應淨零、AI時代，經濟部修正《產創條例》第10-1條，目前是智慧機械、5G行動通訊、資通安全納入抵減，未來新增減碳設備及AI運算投資抵減方案，引導產業智慧升級。鄒宇新總結，未來推動AI智慧、低碳淨零雙軸轉型，協助資通訊產業立足全球。