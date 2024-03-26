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攸泰獲經濟部科專計畫支持 緊跟政府太空產業核心戰略

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

大眾控（3701）旗下攸泰（6928）獲得經濟部產發署科專計畫支持，為因應未來可預期的多軌道衛星通訊終端設備需求，攸泰科技攜手歐姆佳科技合作開發出衛星通訊設備量產時專用的效能質檢測試設備，該創新將有助於在工廠產線端提升品管及出貨速度。

為掌握全球供應鏈重組先機，成為未來全球經濟的關鍵力量，台灣政府將太空產業列為六大核心戰略產業之一，並力推衛星通訊、聚焦於低軌通訊衛星的研發製造。攸泰身為地面設備製造商的角色，順應國家政策並積極響應，分析迎戰未來太空產業趨勢及滿足市場供貨需求有二大重點需提前部署，一為優化衛星地面設備生產檢測流程、二為增加多軌衛星設備生產檢測能力。透過上述提升，攸泰科技亦可望為各產業客戶，在面對未來衛星通訊需求時取得先機，爭取設計合作與生產機會。

隨著Starlink的發展，開啟了低軌衛星服務廣泛商業化的可能性，根據2022年SIA(Satellite Industry Association)最新公布的衛星產業總產值達USD324B(約台幣9兆)，其中地面設備產值約占45%，相當於達USD145B(約台幣4.3兆)。在衛星服務應用上，市場關注也逐漸轉移為多軌(高軌/中軌/低軌)，以期能達到衛星訊號服務的全面覆蓋性。

而關於衛星地面設備，因過往在防禦、海事、航空等特定市場的需求量並不大，因此傳統的生產檢測方式多以研發端的檢測方式為主，整體產測時間由20到50分鐘，其中以天線的測試因需連接高、中、低軌衛星訊號來量測，耗費時間最長，面對後續蓬勃發展的市場需求將成為大量生產的瓶頸，是故優化衛星地面設備檢測流程為重要關卡之一。

本次科專計畫，其中歐姆佳科技作為衛星天線測試設備的新創公司，在天線測試設備上有獨家開發的測試技術，而攸泰科技結合雙方技術優勢，發展出在高、中、低軌衛星天線間進行轉換測試的專門設備來有效提升產線的利用率、降低成本，對自身將來爭取更多的設計代工訂單有著重要的影響；而歐姆佳科技能在實際上線測試後得到相關數據，以利後續產品的改善及開發，並在多軌道衛星地面移動終端設備天線的產測量能方面取得關鍵技術領先地位，達成專利申請、衍生產品及增加就業人口的預期效益。

同時，本次科專計畫開發出的效能產測設備，也正好是台灣衛星設備廠商同樣需要的，將能有助於產業夥伴們共同進軍國際大廠市場，進一步提升台灣衛星產業的國際競爭力。

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