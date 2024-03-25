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麒崴、韻崴2離岸風場初審通過

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
麒崴及韻崴2離岸風場位於苗栗縣外海，面積分別為150及135平方公里，2風場的單機裝置容量均為14-20MW，最大裝置容量分別為1190MW及1134MW，陸域輸配系統規劃於竹南鎮或通霄鎮上岸。圖取自環評書件。
麒崴及韻崴2離岸風場位於苗栗縣外海，面積分別為150及135平方公里，2風場的單機裝置容量均為14-20MW，最大裝置容量分別為1190MW及1134MW，陸域輸配系統規劃於竹南鎮或通霄鎮上岸。圖取自環評書件。

環境部今日召開麒崴及韻崴離岸風力2離岸風電開發案審查，在開發單位承諾在漁場利害關係人、鯨豚保育對策及陸域環境監測計畫等檢討並強化下，本案通過初審。

環境部今日審查「麒崴離岸風力發電計畫環境影響說明書」及「韻崴離岸風力發電計畫環境影響說明書」等2案專案小組第2次聯席初審會議。

麒崴及韻崴2離岸風場位於苗栗縣外海，面積分別為150及135平方公里，2風場的單機裝置容量均為14-20MW，最大風機數量分別為85及81支，最大裝置容量分別為1190MW及1134MW，陸域輸配系統規劃於竹南鎮或通霄鎮上岸。

去年11月本案第一次初審時，由於開發單位和當地定置漁業等利害關係人溝通仍需加強，以及鯨豚保育措施尚且不足下，環評委員當時未予以通過。

開發單位森崴能源於本次審查說明，海纜施工期間若目擊鯨豚鄰近海纜施工區750公尺範圍內，則應在無安全疑慮下暫停施工；輸出海纜將避開苗栗定置漁業權區既有定置漁場海纜段經定置漁場範圍，將於當地利害關係人合意的休漁期(7、8月)進行施工，承諾將秉持誠意與漁民溝通。

苗栗日豐定置漁場林姓漁民表示，海纜工程不像道路鋪路那麼簡單，海纜開挖一定會影響周圍海域，漁民權益沒有受到保障，也會事後求助無門；台灣蠻野心足生態協會代表指出，漁民一直擔憂離岸風場對漁場的影響，建議在有更多溝通及資料佐證，確保施工不會對有環境有明顯影響下再進行審查。

苗栗縣西湖鄉公所代表強調，國內再生能源建置進度始終不如預期，政府推行光電、風電都發生未與利害關係人清楚溝通的情況，地方溝通責任善盡下才能確保能源永續的落實。

環評委員要求，海纜鋪設工程應規劃於休漁期間進行施工，以及2案海纜鋪設工程施工時間及是否穿越定置漁場；以及參考「離岸風力發電開發計畫生態調查方法參考指引」重新檢討本案海域及陸域之環境監測計畫等。

本次聯席初審經環評委員討論下通過初審，並送環評大會審查。

漁民 環評 風力發電

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