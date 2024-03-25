央行會不會再升息？朱澤民：6月應該不會在這裡
對於經濟部長王美花喊話業者不能因電價調漲就調漲物價，主計總處主計長朱澤民今日在立院財委會回應，「物價上漲，我們原則上尊重市場制度」，認為漲價不應該是惡意去漲。對於北捷、台鐵TPASS是否補貼？他指出，中央不會干涉，現行已各補貼30多億元與10多億元。
民進黨立委李坤城提到，央行升息因為怕有預期性通膨心理，物價蠢蠢欲動，朱澤民回應，過去三年物價是往下趨勢。不過，李坤城問6月央行會不會再有「驚喜」，朱澤民回說，「6月應該不會在這裡」，「不曉得會不會有驚喜」。引起台下一陣笑聲。
立委林德福質詢表示，經濟部長王美花說因為漲電價就調漲物價是沒有道理的，這樣的喊話有約束力嗎？朱澤民說，原則上尊重市場制度，應該是說漲幅不應該是惡意去漲。
對於台電對外指吸收成本抵擋通膨巨浪的「消波塊」說法，朱澤民認為，過去二年，跟國外比起來有些國家漲80%都有，漲3、40%的國家也有。因為前幾年沒有調整，但如燃煤成本等台電成本增加。
對於CPI影響，朱澤民則說，2月下旬預測估全年CPI上漲1.85%，當時電價調漲方案尚未出爐，只考量需求面，沒講成本面，現在方案（電價調整）確定了，估計的2.03%與央行（2.16%）很接近。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 漲電價效應／房東電費提高20％ 租屋族哀嚎：被扒二層皮
▪ 漲電價效應／青年房貸族頭痛 不停用「貸款試算器」換算 餐飲費大縮水
▪ 看屋遭放鴿子！1天租金漲價2次她傻眼 網推安心租屋秘訣
▪ 她見公公在新家房間1舉動嚇「什麼儀式？」 內行人秒懂：幫妳帶財
▪ 一家4口住20坪3房2廳「做系統櫃會擠嗎？」 網籲只做1事就好
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言