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央行會不會再升息？朱澤民：6月應該不會在這裡

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
行政院主計總處主計長朱澤民。圖／本報系資料照片
行政院主計總處主計長朱澤民。圖／本報系資料照片

對於經濟部長王美花喊話業者不能因電價調漲就調漲物價，主計總處主計長朱澤民今日在立院財委會回應，「物價上漲，我們原則上尊重市場制度」，認為漲價不應該是惡意去漲。對於北捷、台鐵TPASS是否補貼？他指出，中央不會干涉，現行已各補貼30多億元與10多億元。

民進黨立委李坤城提到，央行升息因為怕有預期性通膨心理，物價蠢蠢欲動，朱澤民回應，過去三年物價是往下趨勢。不過，李坤城問6月央行會不會再有「驚喜」，朱澤民回說，「6月應該不會在這裡」，「不曉得會不會有驚喜」。引起台下一陣笑聲。

立委林德福質詢表示，經濟部長王美花說因為漲電價就調漲物價是沒有道理的，這樣的喊話有約束力嗎？朱澤民說，原則上尊重市場制度，應該是說漲幅不應該是惡意去漲。

對於台電對外指吸收成本抵擋通膨巨浪的「消波塊」說法，朱澤民認為，過去二年，跟國外比起來有些國家漲80%都有，漲3、40%的國家也有。因為前幾年沒有調整，但如燃煤成本等台電成本增加。

對於CPI影響，朱澤民則說，2月下旬預測估全年CPI上漲1.85%，當時電價調漲方案尚未出爐，只考量需求面，沒講成本面，現在方案（電價調整）確定了，估計的2.03%與央行（2.16%）很接近。

朱澤民 物價 電價

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