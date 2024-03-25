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某風機商退出3-2招商致寡占？經部：機艙組裝及葉片均已非必選項目

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

媒體報導「Vestas實質退出3-2區塊招商 台灣離岸風經機市場恐遭寡占」，經濟部25日表示，此報導與事實不符。經濟部表示，離岸風電第三階段區塊開發第二期產業關聯方案政策，先前已回應風場開發商的期待，採取更為彈性的制度，讓風場開發商可以自行挑選適合的承諾在地化項目，也就是機艙組裝及葉片均已非必選項目，自然就不會發生寡占問題。

有關第三階段區塊開發第二期產業關聯方案，經濟部前為回應風場開發商的期待，並讓產業關聯方案政策更具彈性，風場開發商可從24個產業關聯項目中自選承諾執行項目與比例，因此機艙組裝及葉片之二項目已非必選項目，自然也就不會有寡占的問題，開發商可依據投標策略與風機系統商供應鏈的準備情形，自行挑選需納入產業關聯方案之合適項目。因此，報導中「3.2的產業關聯方案政策，將造成供應商市場寡占」的說法，與事實並不相符。

經濟部表示，目前兩家風機系統商西門子歌美颯與Vestas正在執行第二階段潛力場址的產業關聯方案政策。西門子歌美颯機艙組裝廠已完成廠房建置，預計2024年6月開始試生產，另外葉片廠興建計畫也持續與風場開發商洽談中，並同時開始佈局葉片運維在台落地；而Vestas已與天力公司技術合作生產葉片且已達商業量產能力，目前已累積完成162支葉片之生產製造。以上都是未來第三階段區塊開發風場所需機艙與葉片的潛在系統商及供應商，因此報導中「葉片國產化政策註定失敗」的說法，與事實並不相符。

目前兩大風機系統商針對未來台灣區塊開發風場的布局，有不同的見解與投資決定，經濟部予以尊重，惟將就願意繼續在台投資的風機系統商及其供應商持續給予支持。另外，風場開發商承諾落實在地化的項目，經濟部也會持續協助克服相關困難，本部產業發展署設有產業溝通平台，可以協處風場開發商、風機系統商及供應商之間的相關爭議，以建立健康良好的產業市場秩序

經濟部

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