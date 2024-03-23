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央行升息 謝金河讚「較大突破」：調整力就是國力

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
財信傳媒董事長謝金河表示，這次台灣的央行升息，台電調漲電價都是台灣在邁向下一個新政府，重要的調整策略。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河表示，這次台灣的央行升息，台電調漲電價都是台灣在邁向下一個新政府，重要的調整策略。本報資料照片

央行升息，財訊傳媒董事長謝金河在臉書發表「調整力就是國力」一文，他表示，中央銀行終於宣布升息半碼，台灣的利率15年來首度升破2%，這是央行一向採取謹小慎微，保守穩健決策的較大突破。在台灣的經濟格局加大後，這是值得肯定的一項決策。

他說，進入2024年，大國的貨幣政策都有不同的對策，美國連續暴力升息之後，現在市場正在等待降息，而鮑爾抓住市場心理，有時鷹派、有時候鴿派。今年很多人預期美國可能降息3次，對通膨的預期，市場也各自有不同的解讀與看法，不過，美國各項經濟數據顯示經濟復甦持續，資本市場也表現非常活躍。

謝金河表示，到目前為止，FED仍然持續在縮表，CPI在3到4%之間，要回到2%的通脹目標值以內，已經不可能。這也代表美國利率從1980年代的20%，到長期停留在0到0.25%的低利率環境是歷史的異常，現在在3到4%，其實是回到正常。「如果現在身體健康，其實不必吃藥」，聯準會不一定非要降息不可。

而日本終於升息，「正式結束負利率，這也是從不合理走向合理的調整」，謝金河表示，按照經濟學原理，貨幣升息，匯價會上升，但日銀升息，日圓仍在150附近，這也意味著在地緣政治考量下，市場給日本更充裕的調整空間，日本股市已經越過41000。

謝金河表示，而在國際升息下，中國人行大印鈔票，不斷降息，但資金仍然持續外流，跟著世界走著不同的方向。這次香港基本法23條表決，像習近平當選總書記一般，一張反對票都沒有，這是終結香港國際金融中心的重要訊號。

謝金河表示，2024年，可以看成是一個調整年，哪一個國家做對事？哪個國家做錯事？結果會大不相同。這次台灣的央行升息，台電調漲電價都是台灣在邁向下一個新政府，重要的調整策略。

升息 謝金河

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