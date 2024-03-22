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半導體用電爆發性成長 2月電力景氣燈號亮綠燈

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
2月半導體業用電量較去年同期呈爆發性成長14%，在半導體及相關產業用電需求增加下，2月產業電力景氣燈號續呈穩定成長的綠燈。（路透）【作者：季晶晶，日期：2023-05-01，數位典藏序號：20230501114740816】
2月半導體業用電量較去年同期呈爆發性成長14%，在半導體及相關產業用電需求增加下，2月產業電力景氣燈號續呈穩定成長的綠燈。（路透）【作者：季晶晶，日期：2023-05-01，數位典藏序號：20230501114740816】

台灣綜合研究院今天發布2024年2月EPI電力景氣指數，2月適逢農曆春節假期，工作日數較少，致全國產業高壓以上用電量較去年同期減少1.21%；累計1至2月全國產業用電量較去年同期成長3.73%，主因受惠人工智慧及高效能運算等新興科技應用持續拓展，半導體業先進製程需求強勁，產能維持高利用率，2月半導體業用電量較去年同期呈爆發性成長14%，在半導體及相關產業用電需求增加下，2月產業電力景氣燈號續呈穩定成長的綠燈。

台電高壓以上用電方面，2月整體產業用電量較去年同期減少1.24%，累計1至2月用電量成長率3.7%；2月製造業用電量成長負2.17%，累計1至2月用電量成長率3.61%；2月服務業用電量成長3.64%，累計1至2月用電量成長率4.16%。

台綜院也預測2月經濟成長率為5.1%，主要是年初以來，高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用加速擴展，我國對外貿易改善，製造業生產動能回升。2月因農曆春節長假，製造業用電需求較去年同期減少；惟服務業因節慶效應，用電量不減反升，抵消部分用電減幅，並支撐經濟成長表現。在去年同期基期偏高因素下，2月經濟成長率為5.1%。

個別產業方面，半導體業因應數位轉型及AI商機，晶圓代工、先進封裝需求激增，且我國半導體業具有技術與產能兼備的先進製程，尤其5奈米、3奈米等先進製程需求強勁，產能維持高利用率，同時帶動相關產業發展。2月半導體業用電量較去年同期呈爆發性成長14%，完全不受農曆春節長假影響，累計1至2月用電量成長9.5%；2月半導體業電力景氣燈號續呈穩定成長的綠燈。外銷訂單受惠AI需求增溫，致晶片通路、IC設計、晶圓代工等接單增加；與用電量兩者走勢來看，半導體業景氣復甦態勢逐漸明朗。

電腦、電子及光學製品業則受5G、高效能運算及雲端資料服務強勁需求，人工智慧相關新興科技應用持續擴展。2月電腦、電子及光學製品業在去年同期用電量基期偏高下，產業用電仍正成長3%，累計1至2月用電量成長4%；2月電力景氣燈號續呈穩定成長的綠燈。電子與資通訊產品外銷訂單因比較基期較高，2月呈負成長，累計1至2月則跌幅縮小；與用電量兩者走勢來看，電腦、電子及光學製品業持續穩健復甦。

台綜院認為，綜觀來看，受惠於AI需求持續強勁，製造業前景已出現改善，尤其人工智慧晶片需求持續成長，半導體業蓬勃發展，同時驅動相關產業生產動能走升。2月因春節落點不同，產業生產活動著實放緩，尤其對傳統產業用電成長表現雪上加霜，惟電子科技業用電仍順勢成長，顯示電子業景氣復甦態勢確定，且預估將逐季走升。考量全球經濟、利率走向及通膨前景等不確定性風險仍高，後續仍需持續關注對產業影響力道。

半導體 景氣燈號

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