吳大任：升息是犧牲經濟打通膨

中央銀行理監事會議昨決議升息半碼，跌破外界眼鏡。台經院第六所所長吳孟道認為，雖然與外界預期不同，但央行只升息半碼，宣示作用大於實質意義，物價仍在可控範圍，央行只是向外界證明利率政策會根據市場狀況調整，還算是合理的決策，但不至於未來再緩步升息。不過，中央大學經濟系教授吳大任指出，目前景氣狀況不佳，央行升息是犧牲經濟打通膨。

吳孟道表示，央行決議的確不在大家原本預料中，此舉釋放訊息告訴市場，央行不是不會根據市場狀況變動；雖然升息是為了抑制物價，但基本上大家認為通膨仍會緩步下滑，以此利率水準還可以，他不覺得這次升息半碼代表央行會持續升息，因為全世界都開始降息，因此央行也會有壓力，不太可能與國際步調完全不同。

至於央行上修CPI是否意味通膨怪獸再起？吳孟道說，要看電價是四月一次性調漲，還是會有下一波？以及是否後續引發全面性物價上漲。他認為，央行的解讀應是物價仍在可控範圍，否則不會只升息半碼。至於經濟狀況，仍要關注中國大陸經濟沒有起色，以及全球需求表現不會比去年好，都可能影響台灣出口動能，必須特別留意。

吳大任說，過去央行很少在景氣不好時升息，去年台灣出口嚴重衰退，目前全球升息循環仍未結束，終端需求仍不好，台灣出口尚未回溫，央行為通膨而升息，是犧牲經濟打通膨。

他擔心央行只想打通膨，卻造成家庭因為房貸等利息支出增加，影響消費能力，廠商原本就因景氣差獲利低，如今又要增加利息支出，不但降低投資意願，萬一無法應付，被迫裁員減薪，社會成本代價大。他說，央行一方面升息可能壓抑經濟，卻又上調台灣今年經濟成長率，讓人難理解。

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