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升息和台股有關？ 楊金龍：為什麼要打擊財富效果

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

美國聯準會後公布的點陣圖預期今年仍將降息三碼，激勵美股再創新高，台股昨也一舉站上兩萬點大關，以二萬○一九九點的新高收盤，至於股市熱絡製造的財富效果是否可能影響物價穩定？央行總裁楊金龍表示，從市場來看，財富效果很重要，但這是很敏感的議題，央行不會碰觸，不過，財富效果是好的，「為什麼要打擊財富效果？」

央行無預警升息，市場人士解讀，因應電價調漲而預先出手抑制通膨預期心理外，市場游資太多造成股市太熱，也是央行升息隱藏版原因。

楊金龍說，央行透過公開市場操作、準備金制度與銀行業轉存款等工具，妥善管理銀行體系流動性；同時，銀行遵守存款準備金與流動性覆蓋比率規範、收益率及流動性，存款資金全數用於法定用途、放款、金融資產投資及超額準備，並無爛頭寸情形。

楊金龍指出，現在台股就是一個牛市，不過，可以發現全球主要股市例如美國，股價往上衝的就那幾檔，台灣也是，台股最近還有ETF熱潮，市場借題發揮，充滿樂觀氛圍，這就是為什麼他要提出「羊群效應」來提醒投資人，但他也認同投資人會有適合自己的投資策略。

此外，台商資金回流限制令八月解禁，閒錢三千億元是否流入股市或房市受關注，楊金龍說，央行調查結果，至三月十五日止，經濟部核准從事實質投資的有一六二五億元，已占一半，沒有所謂閒錢三千億元的狀況。

台股 美國 財富

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