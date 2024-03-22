電價平均調幅11% 工商民生用電全漲價

經濟部今天召開電價費率審議會，拍板四月電價調漲幅度。根據經濟部所提方案，這波電價調整平均調幅百分之十一，工業、小商家及民生用電全面調漲。

這次電價調整將長年凍漲的五百度以下家庭納入，依規畫，民生用電七百度以下調漲百分之五、七百度至一千度調升百分之七、一千度以上調百分之十，共有逾一三四○萬戶家庭受影響。

工業用電方面，逾四十四萬家工業用電戶調幅低於百分之十四，另有十多家用電大戶調幅百分之十五以上，台積電適用最高調幅百分之廿五。官員指出，最終電價調整方案仍需由電價審議會討論拍板。

而為因應電價調漲引發的物價上漲壓力，中央銀行昨天召開理監事會，決議宣布升息半碼（○點一二五個百分點），被市場解讀為避免通膨升溫的預防性措施。此外，行政院副院長鄭文燦今天主持「穩定物價小組」會議，研議將進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅，汽、柴油與水泥減徵貨物稅，以及牛肉、奶粉、奶油及小麥等廿二項關稅稅率調降措施，再延長實施三個月到六月。

經濟部表示，經過這波調整後，住宅電價由平均每度二點六五元提高至二點八元，調幅百分之五點七；工業電價則由平均每度三點三八元提高至三點八五元，調幅百分之十三點九。整體電價平均單價從三點一一元提升到三點四五元，可望挹注台電五八○億元電費收入。

經濟部指出，行政院動用歲計賸餘拍板給經濟部一○八○億元，其中一千億元是撥補台電，另八十億元則是由經濟部編列公務預算給台水。不過，整體估計今年台電還是要虧近一五○億元。

家庭及商家電價調幅 製表／江睿智 圖／聯合報提供

這波電價調整中，工業用戶承擔較大調幅。工業用電分為一般產業及用電大戶兩大類。據規畫，用電大戶為每年用電量五億度以上、用電連續兩年成長，依其年用電量分別適用百分之十五、十八、廿一、廿五調幅，其中僅台積電一家年適用百分之廿五調幅。

一般產業區分「用電成長」、「用電持平或衰退不滿百分之十」與「用電衰退逾百分之十」，漲幅分別為百分之十四、十二與七。

廿四小時用電的資料中心亦被視為用電大戶，依用電量分四級距，分別適用百分之十五、十八、廿一、廿五調幅。據透露，谷歌及中華電信資料中心適用百分之廿五調幅。

至於小商家，依規畫用電一千五百度以下調百分之五，一千五百度以上至三千度約百分之七，三千度以上則一成，約有九十一萬戶採累進費率的小商家受影響。

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