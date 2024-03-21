央行調升半碼…預售買家見「豪宅線」未下修鬆口氣 但得擔心這情況
央行今召開2024年首度理監事會議，本次會議決議將利率再調升半碼，房貸族的負擔進一步增加；但在信用管制部分，則按兵不動維持現狀，讓原本憂心央行跟進財政部下修豪宅線，恐衝擊房屋貸款的預售屋買家，得以暫時鬆一口氣。
台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，因應4月起電價調漲，可能帶動物價，增加通膨隱憂，讓央行決議升息半碼，雖然出乎外界意料，但仍可以理解，而物價隨電價上揚，房價也將受帶動，且六度升息後，利率累計已調升3.5碼，使房貸族的負擔加壓。
不過美國今年後續的降息訊號明確，經濟展望也有諸多變數，因此往後的利率走勢是否持續走揚，仍有待持續觀察。
此外，近年因房價上漲，不少中小坪數物件的總價帶已逼近豪宅門檻，但實際上並非傳統認知的豪奢大戶，且豪宅線下修，對已購屋但仍未申貸的中高總價預售屋影響甚鉅，因此本次央行「一動不如一靜」，持續觀望市場變化，決議信用管制維持現狀，算是符合外界預期。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，央行本次雖未加碼信用管制，但2019~2021年境外匯回的3,000多億資金，將於今年陸續分批解禁，由於高總價物件，向來是企業、富商存放資金抗通膨的熱門管道之一，因此解禁資金是否轉泊不動產造成市場過熱，引發央行進一步管制，是未來房市觀察重點之一。
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