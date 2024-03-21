大亞23.3MW 儲能通過台電測試 董座沈尚弘：能源事業將一季比一季好

大亞（1609）董事長沈尚弘21日表示，大亞近年啟動多方布局策略，除了本業電線電纜受惠台電強韌電網計畫外，能源及新創事業也成為獲利多隻腳，可維持5-10年的成長曲線，其中23.3MW儲能系統20日已經通過台電能力測試，近期就可加入台電交易平台，挹注營收，未來能源事業更是會一季比一季好，漆包線則是脫離谷底，整體而言，今年業績力拚維持去年的高水準。

沈尚弘表示，2023年大亞集團邁入能源鏈領導品牌的元年，電線電纜受惠台電強韌電網計畫、建築用線需求增加，維持產能高滿載，電力通信事業群，年產能高達3.1萬噸，市佔率達13.24%，業績表現創集團新高；漆線事業群在漆包線市場市佔率為34.24%，海內外銷售額皆逐年成長。

全球綠能浪潮來襲，大亞積極布局能源事業，將逐漸開花結果，截至2023年底，大亞集團共有74座屋頂型、地面型太陽能電廠，投資太陽能發電案場總裝置容量達到212MW，除推動光電發展外，儲能設備亦為發展重點，2023年完成儲能系統指標性項目，包含大亞保安4.5MW及大亞歸仁2.5MW電網調頻輔助服務，目前集團AFC容量已達13MW，儲能系統達36.5MW，同時也持續開發百萬瓦級大型儲能不斷電系統（UPS）。

能源產生方面，大亞雲林漁電共生案場將於今年年底取得籌設許可，2025年8月可望取得施工許可，並於2026年8月掛表，目標2026年達到500MW。

能源儲存方面，大亞集團旗下智璞儲能科技投入大台中區，開發100MW E-dReg儲能系統，台中龍井案場已於今年3月11日正式動土，預估未來每日可提供約20萬度總儲能量，相當於約2萬戶家庭的每日用電量，並提供24小時電網自動調頻輔助服務，2025年6月將可上台電交易平台，為電網提供靈活能源調度與發電效率。

另，現階段將持續推動大亞關廟廠2.5MW靜態調頻輔助服務建置工程，也將爭取台電區域電網儲能計畫及大學校園儲能微電網計畫，並開發大型儲能主動平衡電池管理系統產品和其他業界儲能專案。

新創事業上，大亞去年因認列金融評價，收穫豐富。沈尚弘表示，新創事業投資遵循Double E（Energy & Emerging）策略，而在10多年就投資保瑞，目前公司仍持有約四分之三，未來還是會繼續尋找其他機會，也會關注無人機、低軌衛星等領域。

沈尚弘指出，新創事業投資主要有三面向，第一，專注與大亞能源鏈相關產業，包含能源產生、傳輸、轉換、儲存、管理等與能源效益相關產業；第二，除了專注生技、醫療、電子科技應用、半導體相關產業等新興產業，組合型基金（FOF）也是高度關注項目；第三，關注與節能減碳、友善環境相關的案源，去年底大亞董事會通過投資永續創新能源科技產業基金，預計投資金額逾4.5億元。

展望今年，沈尚弘表示，電力通信事業群持續擴大電線電纜市佔率，且將以最大產能優先提供345kV超高壓電纜配合台中電廠進行低碳轉型，漆包線將開拓新能源車、無人機及低軌衛星等相關漆包線產品的推廣銷售；綠能目標則是加速中部地區大型案場的建置與開發。