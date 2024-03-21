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漲電價台水也受害 反應成本漲水費？王美花提因應方案

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電漲電價10％，台水成本增加至少3億元，但經濟部長王美花（中）今天表示，台水今年沒有調漲水價的規畫。左為台水董事長李嘉榮。記者林俊良／攝影
台電漲電價10％，台水成本增加至少3億元，但經濟部長王美花（中）今天表示，台水今年沒有調漲水價的規畫。左為台水董事長李嘉榮。記者林俊良／攝影

台電電價4月將調漲，預估漲幅約10％至12％，但經濟部長王美花日前已表態，今年水價沒有調漲規畫，將導致台水慘成電價調漲受災戶，台水董事長李嘉榮21日在立法院經濟委員會答詢時表示，電價漲10％，台水的動力支出將增加3至4億元，今年虧損恐再擴大。不過，經濟部並未打算直接撥補台水虧損，王美花僅表示，會另外編列預算支持台水降低漏水率計畫。

台水公司21日至立法院經濟委員會報告113年度營業預算，112年度預算虧損7.25億元，113年度預算虧損22.67億元。不過，112年總收入325.06億元，總支出367.82億元，實際上虧損高達42.76億元，較預算暴增超過5倍，立委陳超明質疑，今年還要漲電價，按照比例計算，台水今年虧損恐怕破百億元，

李嘉榮答詢時指出，台水去年動力費全年支出31億元，如果台電電費調漲10％，則動力費成本將增加3至4億元。楊瓊櫻質詢王美花，台水因台電漲價導致成本增加，經濟部會調漲水費因應？還是請行政院撥補台水？？王美花表示，政府會支援台水建設所需經費，但協助方式後續再討論。

因電價調漲導致台水增加3至4億元支出，經濟部顯然沒有要直接撥補給台水，而且也不准台水今年調漲水費，實際虧損恐怕會比預算虧損還多。

台水 電價

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