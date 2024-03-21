電價撥補額度備受關注 政院表明態度「朝逾千億撥補」
電價審議委員會即將在22日召開，不過外界更加關心台電撥補金額，行政院發言人林子倫21日指出，補貼額度朝逾新台幣1,000億元以上來進行，但實際數額仍需要精算後才能確定。
面對國際燃料暴漲，台電財務持續拉警報，截至去年底累虧3,826億元，經濟部正爭取去年歲計賸餘補貼台電1,500億元。
但由於明天將舉行電價審議委員會，各界關注究竟將補貼台電多少額度，且補貼額度也將影響電價漲幅。林子倫今天主持政院會後記者會時表示，電價調整部分有針對不同群體進行評估，會由電價審議小組去討論相關方案，至於行政院的態度就是朝1,000億上來進行撥補，但實際的數額還是要等最後精算才能確定。
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