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藍白9縣市盼中央 「漲電價慎重」

聯合報／ 記者余采瀅陳秋雲鄭媁屈彥辰／連線報導

台中市長盧秀燕發起「女性縣市長聯盟」，藍、白九位女性縣市首長本月十八日齊聚南投，針對四月電價恐大幅調漲，具名發表聯合聲明，表達高度關切。盧秀燕昨表示，因要留在台中視察水情，今天由副市長黃國榮在行政院會說明地方心聲，希望中央調漲電價要慎重。

盧秀燕昨表示，日前女性縣市首長論壇中，九人對於民眾生活、文化、教育、運動、經濟等都非常關心，尤其對中央政府決定要漲電價高度關切，電價要怎麼調、調幅多少，影響規模有多大，這不只關係到電價，也關係到物價，可能對民生生活有衝擊。

盧秀燕說，當天會議結論之一，就是希望中央調漲電價要慎重，並充分向民眾說明，同時要尋求民眾支持，最重要是現在物價在漲，不要造成推波助瀾的效果，請中央重視電價調整所帶來的物價效應及對民生可能帶來的衝擊。

朱立倫昨在國民黨中常會發表談話時也表示，現在全民最擔憂的就是準備迎接物價飛漲，因為電價即將在下個月暴漲；大家都知道，工業用電大戶要漲百分之十六到百分之廿，民生用電也要漲到百分之十，對於一千三百五十萬用戶來講，這是非常嚴重的問題。朱立倫呼籲民進黨放下意識形態，好好就產業政策重新反省檢討，否則最後受害的一定是全民。

盧秀燕 調漲 電價

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