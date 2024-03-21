AI需求增 經部：外銷訂單有望好轉

經濟部昨天公布二月外銷訂單金額三七七點三億美元，因春節落點不同，衰退百分之十點四。剔除春節因素以一至二月訂單金額八六一點五億美元觀察，則衰退百分之三點九，經濟部表示，這是受到去年比較基期偏高，加上部分終端產品需求尚未明顯回溫等因素影響，因AI及新興科技應用需求持續擴增，有信心今年外銷訂單將逐季好轉。

觀察主要貨品接單表現，電子零組件受惠於AI回溫及高效能運算等新興科技應用需求擴增，晶片通路、晶圓代工、IC設計等接單都呈現增加，累計一至二月接單成長百分之六點三；但因手機、網通產品等終端需求尚未回溫，只靠伺服器及顯示卡接單增加，仍無法帶動資訊通信產品接單正成長。

經濟部統計處長黃于玲指出，一至二月訂單金額減幅比去年第四季減幅縮小，因此預估第一季減幅也會收斂，可預期第二季轉正的機會大增，由於全球經濟平緩穩健上升，也看到新興科技應用對台灣半導體及伺服器的需求殷切，加上產業去化庫存效益的逐漸呈現，因此看好今年外銷訂單規模應可回復正常。